Remy Ramjiawan

Zondag 2 april 2023 13:30 - Laatste update: 13:32

George Russell heeft beweerd dat er 'geen enkele reden' was waarom hij de Grand Prix van Australië niet had kunnen winnen, voordat hij met lege handen was komen te staan door zijn geplofte motor.

De Britse coureur verschalkte Max Verstappen tijdens de eerste start in Australië. Na een korte safety car-periode om de getroffen Ferrari van Charles Leclerc uit de grindbak van bocht drie te halen, leidde Russell teamgenoot Lewis Hamilton en Verstappen, waarna een tweede safety car-periode werd ingelast door de crash van Alexander Albon. Mercedes zag een buitenkansje en haalde Russell op dat moment naar binnen, maar even later werd er gezwaaid met de rode vlag. Het betekende dat Russell, die als zevende weer de baan op kwam, zijn koppositie had verloren.

'Was m'n dag niet'

Het verlies van de leiding in de wedstrijd was niet het enige wat de Mercedes-coureur zou gaan overkomen. De Mercedes-motor achterin de W14 gaf even later de geest. "Zodra ik door de snelle bochten negen en tien kwam, voelde ik iets", zo opent Russell voor de camera's van Sky Sports F1. Het is natuurlijk frusterend als het materiaal je in de steek laat, maar Russell pakt het sportief op. "Drie bochten later stopte ik - als het je dag niet is, is het je dag niet", zegt een realistische Russell.

'Max kon ons niet inhalen'

Toch kan de Brit de teleurstelling maar moeilijk verkroppen, want in zijn ogen had hij Verstappen in de tang. "Ik zie geen reden waarom we niet hadden kunnen winnen, want als ik naar het tempo van Max kijk - hoewel ik er zeker van ben dat hij het gewoon aan het managen was - zou het moeilijk voor hem zijn geweest om te passeren, vooral met Lewis tussen ons in", zo zag de Engelsman die overtuigd was van een overwinning. Zo ver kwam het echter niet en Russell gaat met nul punten naar huis: "Echt teleurstellend."