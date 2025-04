Voor Max Verstappen duurt het niet lang meer voordat hij zijn eigen kind kan verwelkomen. Vriendin Kelly Piquet genoot afgelopen zondag van een lui weekend en toont op Instagram haar zwangere buik.

Piquet en Verstappen zijn sinds 2020 een setje. Het duo is veelvuldig samen te zien op sociale media, waarbij ook Piquets dochter Penelope vaak aanwezig is. Penelope is ook de dochter van voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat. Het blijft nog even afwachten wanneer Piquet precies zal bevallen, al waren de verwachtingen dat dit begin mei zou zijn.

Weekendfoto's

Piquet lijkt op de foto’s in de laatste fase van haar zwangerschap te zitten. De Braziliaanse deelt haar weekendfoto’s en toont daarop haar zwangere buik. Er gaan geruchten op sociale media dat Verstappen een meisje kan verwachten. Zo was Piquet eerder al te zien terwijl ze aan het shoppen was op de meisjesafdeling, en heeft ze veelvuldig de kleuren roze en paars laten zien. "Een luie zondag met mijn bestie", schrijft Piquet, doelend op hond Nino.

