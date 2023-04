De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Australië

Remy Ramjiawan

Zondag 2 april 2023 06:31

De FIA heeft zojuist de startopstelling voor de Grand Prix van Australië bekendgemaakt. Vergeleken met de voorlopige startopstelling zijn er een paar kleine wijzigingen. Zo beginnen Valtteri Bottas en Sergio Pérez niet vanaf de startgrid, maar kiezen ze ervoor om vanuit de pitstraat te starten.

Max Verstappen was uiteindelijk degene die er zaterdag met de pole position vandoor wist te gaan. Achter hem staan de twee Mercedessen met George Russell voorop en teamgenoot Lewis Hamilton daarachter. Fernando Alonso start vanaf de vierde plek en doet dat voor de best gekwalificeerde Ferrari van Carlos Sainz op P5. Lance Stroll start de race op het Albert Park Circuit vanaf de zesde stek en Charles Leclerc kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de zevende plek. Alexander Albon heeft laten zien dat er snelheid in de Williams zit door als achtste te kwalificeren en Pierre Gasly was op de negende plek, de beste Alpine. Nico Hülkenberg zet de goede lijn door en wist de tiende tijd te rijden.

Startopstelling Grand Prix van Australië

Esteban Ocon wist uiteindelijk niet verder te komen dan de elfde plek, voor de neus van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. Lando Norris vangt de race in Melbourne aan als dertiende en Kevin Magnussen doet dat één plekje daarachter op P14. Nyck de Vries was na de kwalificatie redelijk optimistisch en mag de race starten vanaf de vijftiende plek en thuisheld Oscar Piastri doet dat vanaf P16. Zhou Guanyu moet het in Melbourne doen met de zeventiende plek en hekkensluiter op de grid is Logan Sargeant. Bottas en Pérez hebben ervoor gekozen om vanuit de pitstraat te gaan starten.