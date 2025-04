De F1-stand 2025 is vandaag weer flink op de schop gegaan als gevolg van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Lando Norris is niet langer de WK-leider en heeft zijn positie moeten afstaan aan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, die na zijn zege in Djedda 99 punten heeft. Norris is gezakt naar de tweede plaats met 89 punten, terwijl Verstappen juist inliep en derde staat met 87 punten.

De uitslag van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft voor opschudding gezorgd in het algemeen klassement van de Formule 1. Aan kop staat niet langer Norris, die in Djedda als vierde finishte. Omdat zijn teamgenoot Piastri als winnaar over streep kwam, verzamelde de Australiër voldoende punten (25) om Norris voorbij te steken in het klassement en de leiderspositie over te nemen. Piastri staat nu op 99 punten, terwijl Norris 89 punten heeft en nu dus tweede staat. Verstappen finishte de race in het Midden-Oosten als tweede en zette daardoor een goede stap voor het kampioenschap. Hij staat nu op 87 punten en hijgt daarmee Norris in z'n nek.

Russell verliest terrein richting Verstappen in F1-stand

George Russell heeft iets aan terrein verloren in de F1-stand en zal niet tevreden zijn met zijn race in Saoedi-Arabië, waar hij als vijfde over de streep kwam nadat hij als derde was gestart. Hij staat weliswaar nog steeds vierde in het kampioenschap, maar zijn achterstand op de top 3 is gegroeid. Russell heeft nu 73 punten en staat daarmee 14 punten achter Verstappen. Charles Leclerc deed daarentegen wel goede zaken. Ook hij verandert in het klassement niet van positie, maar hij finishte wel voor Russell, wat hem een kleine inhaalslag oplevert. Leclerc heeft echter nog veel goed te maken,. want hij staat nu op 47 punten tegenover de 73 van Russell op plek vier.

Antonelli leidt subtop in WK-stand F1

Achter Leclerc is het Kimi Andrea Antonelli die de subtop aanvoert vanaf de zesde positie. Hij staat nu op 38 punten. Daarachter volgt op korte afstand Lewis Hamilton op de zevende plaats. De zevenvoudig wereldkampioen staat na de Grand Prix van Saoedi-Arabië op 31 punten in het algemeen klassement. Hiermee heeft hij er elf meer dan Alexander Albon, die volgt op plek achter. Daarachter maken Esteban Ocon (14 punten) en Lance Stroll (10 punten) de top 10 compleet in het WK.

WK-stand F1 2025: Piastri aan de leiding, Verstappen derde

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 Team 99 2 Lando Norris McLaren F1 Team 89 3 Max Verstappen Red Bull Racing 87 4 George Russell Mercedes AMG F1 73 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 47 6 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 38 7 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 31 8 Alexander Albon Williams Racing 20 9 Esteban Ocon Haas F1 14 10 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 10 11 Pierre Gasly Alpine F1 6 12 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 6 13 Oliver Bearman Haas F1 6 14 Isack Hadjar Racing Bulls 5 15 Carlos Sainz Williams Racing 5 16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 5 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine F1 0 20 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0

