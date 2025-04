Max Verstappen (27) begint straks met een goed gevoel aan de Formule 1-race in Saoedi-Arabië, die om 19:00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat op het stratencircuit in Djedda. De Red Bull-coureur wist gisteren pole position veilig te stellen tijdens de kwalificatie en hoopt deze positie om te kunnen zetten in een mooi eindresultaat.

Verstappen wist gisteren in het Midden-Oosten vriend en vijand te verrassen toen hij tijdens de F1-kwalificatie als winnaar over streep kwam en dus pole position veiligstelde voor de Grand Prix. De Red Bull-coureur wist zowel George Russell als Oscar Piastri af te troeven, nadat hij Lando Norris eerder in Q3 al in de muur zag belanden. De race in Saoedi-Arabië is voor Verstappen dan ook een mooie kans om een dreun uit te delen aan zijn rivalen van - met name - McLaren. Als het allemaal een beetje meezit, zou Verstappen zelfs weer over Norris heen kunnen klimmen in de WK-stand. Piastri kloppen in het klassement is ook mogelijk, maar de Australiër start vanaf plek twee, terwijl Norris vanaf plek tien begint. Piastri het nakijken geven in het kampioenschap kan dus lastig worden, maar niets is onmogelijk - zeker niet in Djedda.

Verstappen redelijk positief met oog op GP Saoedi-Arabië

Hoewel Verstappen ook in Saoedi-Arabië niet over de snelste auto lijkt te beschikken, is hij positief gestemd. Wat betreft de racepace wordt het een uitdaging, maar Verstappen wil het maximale eruit halen. "Tot nu toe zijn mijn lange runs echt slecht geweest", zo zei hij gisteren na de kwalificatie. "Maar we starten in ieder geval vooraan, dat is positief." Ook vandaag, kort voor aanvang van de race, klinkt Verstappen redelijk optimistisch. "Ik voel me goed", zo zei hij, om vervolgens nog kort terug te blikken op de kwalificatie. "We hadden een hele goede dag gisteren."

Verstappen wil maximale eruit halen in Djedda

Maar waar mikt Verstappen op tijdens de F1-hoofdrace? "We gaan proberen een goede race te hebben vandaag", zo zegt hij. "We gaan zien hoe we het doen met de banden en zullen proberen zo veel mogelijk punten te scoren." Om dat te bewerkstelligen moet hij proberen Piastri, Russell, Leclerc en Antonelli achter zich te houden. Zij vormen samen met Verstappen de top vijf op de grid in Djedda.

