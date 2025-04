Voor Lewis Hamilton zat er zaterdag niet meer in dan de zevende tijd in Saoedi-Arabië. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt in gesprek met PlanetF1 dat hij aan verbeteringen werkt, maar dat het allemaal niet zo makkelijk gaat.

De enige opsteker voor Hamilton bij Ferrari is tot nu toe de sprintoverwinning in China. De Engelsman hoopt in het Ferrari-rood mee te kunnen doen voor de wereldtitel, maar de SF-25 lijkt voorlopig alleen door teamgenoot Charles Leclerc te kunnen worden getemd. In Djedda gaf Hamilton één seconde toe op de poletijd van Max Verstappen, en bedroeg zijn achterstand op teamgenoot Leclerc zes tienden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zo troefde Verstappen Piastri af voor de pole position in Djedda

Hamilton kan snelheid SF-25 niet ontgrendelen

Tegenover het medium legt Hamilton uit dat hij nog altijd zoekende is en dat de wagen nog niet helemaal natuurlijk aanvoelt. Op de vraag wat hij nodig heeft om wel te kunnen knallen met de wagen, grapt Hamilton: "Een hersentransplantatie." Op een iets serieuzere noot legt de Brit uit dat hij simpelweg meer tijd nodig heeft om de auto onder controle te krijgen. "Het is niet het einde van de wereld, maar er zit daar gewoon een berg tijd die ik niet kan vrijmaken. Twee tienden verlies ik alleen al in de laatste sector, drie tienden in de eerste sector, een tiende in de middelste sector. Dat is gewoon niet goed genoeg. Maar ik werk er echt heel hard aan. Het gaat helemaal niet zo makkelijk," zo verklaart de 40-jarige Ferrari-coureur.

OOK INTERESSANT: Voormalig Red Bull-monteur Nicholas hoort "absurde" opmerking Brundle tijdens kwalificatie

Bazen Ferrari zijn niet blij

De Engelsman is binnengehaald als de grote verlosser van Ferrari, en hoewel de SF-25 nog geen auto is waarmee zeges kunnen worden gepakt, is de kloof met Leclerc wel immens. Hamilton voelt dan ook de druk toenemen: "Ik moet gewoon diep blijven ademhalen. Ik weet dat de fans niet blij zijn. Ik weet zeker dat het team ook niet blij is. Ik weet dat de bazen niet blij zijn. En ik ben niet blij met mijn resultaten. Maar het enige wat ik kan doen, is blijven geloven in mezelf, positief blijven en eraan blijven werken. En dat is wat ik probeer te doen," aldus Hamilton.

Gerelateerd