Hoe laat begint de Grand Prix van Saoedi-Arabië?

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat vandaag op het programma. Max Verstappen vertrekt vanaf poleposition en zal er alles aan doen om de snelle Oscar Piastri achter zich te houden.

De zinderende kwalificatie in Djedda leverde Verstappen de poleposition op. Kampioenschapsleider Lando Norris crashte tijdens Q3 en zal het vanavond moeten doen vanaf P10. Piastri had wel de snelheid erin zitten en vooral tijdens de longruns zagen zijn tijden er sterk uit. Toch speelt vrije lucht dit jaar een grotere rol dan de coureurs lief is, en dus kunnen we ons opmaken voor een spannende race in Djedda.

Jeddah Corniche Circuit

Het kampioenschap krijgt een vervolg op het Jeddah Corniche Circuit, dat sinds 2021 onderdeel is van de Formule 1-kalender. In dat eerste jaar zagen we al een aantal bijzondere taferelen, zoals de vermeende brake check van Max Verstappen op Lewis Hamilton, en een jaar later het fantastische gevecht tussen Verstappen en Charles Leclerc. Aankomend weekend wordt de race verreden over 50 ronden, op een circuit dat 6,1 kilometer lang is. Hamilton heeft nog altijd de snelste raceronde achter zijn naam staan, met een 1:30.734.

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië

De Grand Prix van Saoedi-Arabië start zondagavond 20 april om 19:00 uur.

Zondag 20 april

19:00 uur: Grand Prix van Saoedi-Arabië

