Olav Mol heeft onthuld dat Red Bull op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië met Max Verstappen en Yuki Tsunoda iets deed wat het normaal op de vrijdag nooit doet. Daarnaast zag hij op de eerste dag van het weekend ook iets wat volgens hem schokkend was.

Verstappen werd negende tijdens de eerste vrije training en derde tijdens de tweede vrije training, die werd verreden in dezelfde omstandigheden waarin de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag verreden zullen worden. In het Race Café van Ziggo Sport gaat Mol in op de vrijdag van Verstappen en Red Bull. "Ik denk dat Max een hele goede dag heeft gehad. Ik denk dat het heel lang geleden is, sinds hij zo'n goede vrijdag had. De auto deed wat het team wilde."

Mol zag Red Bull tegen eigen principes ingaan

Daar zit echter ook wel een 'maar' bij. Red Bull rijdt op vrijdag vaak met minder motorvermogen, maar volgens Mol was dit op vrijdag niet het geval. "Ik begreep wel dat ze geheel tegen hun natuur al met meer motorvermogen reden. Normaal rijdt Max met een wat lagere motorstand [op vrijdag], en dat zetten ze dan in de derde vrije training pas goed. Dat heeft hij niet gedaan. Hij staat nu wel op twee tienden. Een week geleden stond hij nog op acht tienden op vrijdag."

Mol schrok van longruns en race pace Piastri en McLaren

Daar waar de kwalificatiesnelheid van Red Bull aardig in de buurt komt van die van McLaren, is de voornaamste zorg van Verstappen de race pace van McLaren. Mol sluit zich aan bij die zorgen na de vrijdag in Djedda. "Heb je die longruns gezien? Dat is echt schokkend! Daarin is Oscar Piastri gewoon zeven tot acht tienden sneller dan wie dan ook. Dat is waar de teams zich zorgen over gaan maken." Piastri was eerder in China en Bahrein ook al dominant.

