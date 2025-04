In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De mediadag in Djedda is aangebroken en Max Verstappen heeft gereageerd op de vele geruchten over een eventueel vertrek bij Red Bull Racing. Daarnaast heeft het team van de Nederlander updates meegenomen naar Saoedi-Arabië, zo blijkt en de inmiddels vertrokken vicepresident van de FIA, doet een boekje open over het beleid van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Dit is de GPFans Recap van donderdag 17 april.

Verstappen zet 'Crofty' op zijn plek na vertrekvraag: 'Focus jij je maar op het commentaar'

Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat er de afgelopen dagen veel gespeculeerd is over de toekomst van de Nederlander in de Formule 1. Verstappen gaat tijdens de persconferentie in Djedda in op die geruchten en stelt dat hij vooral gefocust is op het verbeteren van de RB21. De hele reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Vertrokken vicepresident FIA haalt uit naar beleid Ben Sulayem

De afgetreden vicevoorzitter van de FIA, Robert Reid, heeft in een verklaring gewezen naar het verval van het autosportorgaan. Reid benadrukt daarnaast dat hij niet is opgestapt om politieke redenen, maar dat hij vooral principiële bezwaren had. Lezen wat Reid precies te zeggen heeft? Klik hier!

‘Red Bull komt met onaangekondigd updatepakket aan in Djedda’

Het team van Red Bull Racing heeft voor het weekend in Saoedi-Arabië een flink updatepakket meegenomen, zo meldt Autoracer. Het eerste grote pakket met nieuwe onderdelen werd in eerste instantie in Imola verwacht, maar het team uit Milton Keynes lijkt na het debacle in Bahrein te hebben ingegrepen. Alles lezen over de nieuwe onderdelen voor de RB21 in Saoedi-Arabië? Klik hier!

Montoya noemt Tsunoda de goede beslissing nadat Red Bull het "gigantisch heeft verkloot"

Juan Pablo Montoya is van mening dat Red Bull Racing de goede beslissing heeft genomen door Yuki Tsunoda naar het team te hebben, nadat ze het "gigantisch hebben verkloot" de laatste tijd. "Red Bull heeft zich denk ik gerealiseerd dat ze het gigantisch aan het verkloten waren aan die kant van de garage", opent de Colombiaan.De hele verklaring van Montoya lezen? Klik hier!

Schumacher komt met vierde optie voor Verstappen om in 2026 te gaan rijden

Max Verstappen is op dit moment verre van tevreden bij het team van Red Bull Racing en vanzelfsprekend hopen concurrenten de handtekening van de viervoudig wereldkampioen te bemachtigen. Volgens Ralf Schumacher zijn we naast de genoemde namen één team momenteel helemaal vergeten. Lezen welke opties Ralf Schumacher als realistisch beschouwt? Klik hier!

