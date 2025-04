Max Verstappen is op dit moment verre van tevreden bij het team van Red Bull Racing en vanzelfsprekend hopen concurrenten de handtekening van de viervoudig wereldkampioen te bemachtigen. Volgens Ralf Schumacher zijn we naast de genoemde namen één team momenteel helemaal vergeten.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Kansen voor volgend jaar

Bovendien is er op de achtergrond - zoals we natuurlijk gewend zijn in de Formule 1 - een hoop te doen over de toekomst van Verstappen. We weten allemaal dat de viervoudig wereldkampioen mikt op een competitieve auto in de jaren dat hij nog in de koningsklasse rijdt en voor nu lijkt het er natuurlijk op dat Verstappen dit seizoen en wellicht ook volgend jaar de titels wel uit zijn hoofd kan gaan zetten. Aston Martin en Mercedes worden als potentiële opties genoemd voor de handtekening van de ontevreden Red Bull-rijder.

Vergeten team

Vanzelfsprekend is ook het uitdienen van het contract nog altijd een optie, maar volgens Schumacher vergeten we allemaal nog een ander team dat ook op zijn handtekening zou kunnen jagen: "Wie zijn we compleet vergeten en speelt ook een rol? Alpine", zo stelt hij bij Sky Deutschland. "Volgend jaar heeft Flavio Briatore een Mercedes-motor. De auto, kijk maar naar Pierre Gasly dit weekend, is helemaal zo slecht niet. Beeld je maar in dat er 30pk meer in zat. Gasly was er heel snel mee. Ik zou hen niet helemaal negeren en plaatsen naast Aston Martin. In mijn opinie zijn er vier teams interessant voor Max."

