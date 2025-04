De afgetreden vicevoorzitter van de FIA, Robert Reid, heeft in een verklaring gewezen naar het verval van het autosportorgaan. Reid benadrukt daarnaast dat hij niet is opgestapt om politieke redenen, maar dat hij vooral principiële bezwaren had.

Afgelopen week kondigde Reid zijn vertrek bij de FIA aan, als zittende vicevoorzitter van het orgaan. Sindsdien heeft Reid diverse steunbetuigingen ontvangen van de aangesloten leden, en hij benadrukt dat er binnen de top van de FIA een gebrek aan communicatie, maar vooral aan transparantie is.

Artikel gaat verder onder video

Onrust bij leden, maar niemand durft zich uit te spreken

Hoewel veel leden dus van mening zijn dat het anders moet aan de top van het orgaan, blijven zij volgens Reid opvallend stil: "Het is interessant, maar niet geheel verrassend, dat veel van die steunbetuigingen vergezeld gingen van de kanttekening dat men niet bereid was om zich publiekelijk uit te spreken uit angst voor represailles. Dat onderstreept enkele van de problemen waar we mee te maken hebben. Ik zou nooit iemand vragen zichzelf in een ongemakkelijke positie te brengen, of dat nu via een steunbrief is of een sociale post waarin zij hun steun duidelijk maken - dat zou niet eerlijk zijn. Vanuit andere hoeken is het oorverdovend stil gebleven."

FIA staat volgens Reid niet meer voor transparantie

Het punt dat Reid wil maken, is dat onder leiding van Mohammed Ben Sulayem de organisatie veel meer achter de schermen werkt dan dat zij transparant naar de buitenwereld optreedt: "Zoals ik in mijn oorspronkelijke verklaring zei: mijn beslissing om af te treden ging niet over persoonlijkheden of politiek. Het ging om principes. Ik nam deze rol op mij met een duidelijke opdracht: helpen om een transparante, verantwoordelijke en door de leden geleide federatie te leiden. Hoewel er aanvankelijk enige vooruitgang werd geboekt, kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat ik niet kon blijven werken binnen een systeem dat niet langer voldeed aan de normen waarvan ik geloof dat de FIA die moet handhaven."

Gerelateerd