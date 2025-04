Het team van Red Bull Racing heeft voor het weekend in Saoedi-Arabië een flink updatepakket meegenomen, zo meldt Autoracer. Het eerste grote pakket met nieuwe onderdelen werd in eerste instantie in Imola verwacht, maar het team uit Milton Keynes lijkt na het debacle in Bahrein te hebben ingegrepen.

Het raceweekend in Djedda staat voor de deur. Naar verwachting moet de RB21 beter uit de verf komen op het semi-stratencircuit in Saoedi-Arabië dan afgelopen weekend in Bahrein. Zo is het asfalt een stuk egaler en ligt de temperatuur ook een stuk lager, wat dan weer voordelig is voor de bandenslijtage. Desalniettemin komt de RB21 nog snelheid tekort en heeft Max Verstappen vooral in de bochten nog niet het juiste gevoel.

Programma voor ontwikkeling RB21

Dat kan vanaf dit weekend echter wel veranderen. Zo meldt het Italiaanse medium dat Red Bull een programma heeft om de auto verder te ontwikkelen. Dat begint in Djedda en voor aankomend weekend zijn er updates meegenomen, hoewel deze niet officieel zijn aangekondigd. Het ontwikkelingsprogramma loopt door tot en met het raceweekend in Miami en eindigt met een groot updatepakket tijdens de eerste Europese race van het jaar, in Imola.

