De donderdag in Djedda staat in het teken van de mediadag en dus hoeven de coureurs zich momenteel nog niet te focussen op de prestaties. Er kan dus nog wel een dolletje vanaf, en Max Verstappen heeft het startschot gegeven.

Voor de coureurs breekt het vijfde raceweekend van het jaar aan, in Saoedi-Arabië. Het is tevens de laatste race van de eerste triple header van het jaar. Over een kleine twee weken verplaatst het spektakel zich naar Miami, om twee weken later het Europese seizoen in Imola af te trappen.

Dolletje Verstappen en Albon

Verstappen heeft op donderdag de telefoon 'gestolen' van oud-teamgenoot Albon. De Nederlander heeft de Brits-Thaise coureur vervolgens meteen van een aantal kiekjes voorzien. "911, ik wil een overval melden," grapt de Williams-coureur erover op X.

911 I’d like to report a robbery 🤳 pic.twitter.com/ABONnoGwQX — Alex Albon (@alex_albon) April 17, 2025

