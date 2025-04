Red Bull Racing gaat momenteel door een zeer lastige fase, waarin belangrijke mensen zijn vertrokken en de organisatie niet om over naar huis te schrijven is. Allard Kalff vraagt zich serieus of af de positie van Christian Horner nog wel te behouden is op deze manier.

Het is alarmfase één bij het team van Red Bull Racing. De Grand Prix van Japan werd dan weliswaar door de exceptionele kwaliteiten van Verstappen gewonnen, het maakt de problemen er verder niet minder groot op. De overwinning leek de ellende even kort te verbloemen, maar in Bahrein werden de Red Bull-fans weer hard met de neus op de feiten gedrukt. Een bijna onbestuurbare RB21 met balans- en remproblemen is al niet fijn, maar als dan ook nog eens de pitstops en andere organisatorische dingen in het putje lopen, is de ellende wel compleet.

Artikel gaat verder onder video

Overlijden Mateschitz

Tijdens In de Slipstream op Viaplay gaat Kalff in op wat er allemaal speelt binnen de Milton Keynes-formatie: "Heel belachelijk. Het is al hele tijd zo dat het slecht gaat met dat team. Wij [Kalff en Kees van der Grint] hebben toen Dietrich Mateschitz overleed, gezegd dat het echt fout zou gaan bij Red Bull Racing. Het is dus ook echt fout aan het gaan. Een keer een Rob Marshall weg. Joh, dat is allemaal niet belangrijk. Een Dan Fallows of Adrian Newey weg, ook niet belangrijk. Alle drie weg en ook een Jonathan Wheatley weg én een interne machtsstrijd. Dan valt het hele team uit elkaar. Dat is wel een beetje wat er aan het gebeuren is."

Horner

Volgens Kalff wordt het tijd om serieus na te denken of Horner nog wel de juiste man is voor het team en ze onder leiding van hem wel een goede auto kunnen bouwen om Max Verstappen te houden: "Ze moeten zich niet eens zorgen maken over dat Max wel of niet blijft. Ze moeten zich zorgen maken of ze überhaupt wel een goede auto kunnen bouwen. Als zij een goede auto bouwen, dan blijft Max ook. De vraag is: moet dat onder leiding van Christian Horner of moeten ze daar iemand anders neerzetten?"

Gerelateerd