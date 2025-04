Het is hommeles binnen het team van Red Bull Racing waar Max Verstappen even helemaal klaar is met zijn team en de huidige prestaties. Tom Coronel zag hoe boos zijn landgenoot was in Bahrein en vraagt zich af of de sores op korte termijn opgelost kunnen gaan worden.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Withete Verstappen

Coronel is aanwezig in Vandaag Inside om de belabberde situatie te bespreken en krijgt de vraag hoe boos Verstappen is: "Heel boos. Je zag toch wel direct aan de reactie dat hij nog een beetje heet was. Dan is hij oprecht eerlijk, maar met een gestrekt been duidelijk. Daar zit geen woord Spaans bij. Ik heb hem wel eens serieus boos gezien, ja. Ik vind het altijd wel mooi. Hij laat gewoon zien dat hij puur en echt is. Er zit geen grijs gebied in." Een snelle oplossing ziet Coronel niet: "Op korte termijn niet. Er wordt gedacht dat het ergens rond Barcelona moet gaan gebeuren met die vleugelreglementen. Dan zou het hetzelfde moeten zijn."

Blijven bij Red Bull?

De Dakar-coureur vervolgt: "Het zijn wel serieuze problemen. Als het hetzelfde is, dan geloof ik er wel in. Maar nu komt hij serieus tekort. Dan kan hij de strijd aangaan. Het was dat wanneer je door het dorp heen rijdt, dat je tien keer rood tegenkomt. Hij had alles tegelijk." Coronel krijgt de vraag waarom Verstappen de deur nog niet heeft dichtgetrokken bij Red Bull: "Hij gelooft in het team, hij is daar vier keer wereldkampioen mee geworden. Als je een heel goed team hebt, worden de juiste mensen weggehaald. Het helpt niet mee, maar je moet de rest niet onderschatten. Als je vier jaar oppermachtig bent geweest, kan de rest dat ook zijn."

