Max Verstappen is de afgelopen dagen niet in een al te best humeur op het Formule 1-circuit, daarbuiten heeft hij echter geen problemen met zijn vrolijkheid. Het komt door een bepaalde outfit in een online game dat de wereldkampioen weer blij te zien is op camera.

Na enkele intensieve momenten, hebben de coureurs momenteel even een paar dagen rust te pakken tussen Bahrein en Saoedi-Arabië. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en ging hij met zijn gamevrienden aan de gang met het populaire schietspel Warzone.

Warzone-pakje

De Nederlander, die we het afgelopen weekend toch eigenlijk alleen maar behoorlijk chagrijnig zagen voor de camera's tijdens de Grand Prix van Bahrein, was eindelijk weer eens lachend te zien. Reden: hij had een bepaalde skin, een soort pak dat door het door jouw bestuurde poppetje in het spel wordt gebruikt, gekozen van een Teenage Mutant Ninja Turtle met een eenhoorn en kon zijn geluk niet op: "Ik ben Donatello", zegt de wereldkampioen trots. In ieder geval fijn om de Red Bull-rijder weer in een goed humeur te zien.

bro’s delighted to be donatello with a unicorn pic.twitter.com/0OVSNRPlZg — nini (@SCUDERIAFEMBOY) April 15, 2025

