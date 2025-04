Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. In een interview met Viaplay noemt de Braziliaan de viervoudig wereldkampioen “onwaarschijnlijk goed” en stelt hij dat Red Bull in serieuze problemen zou komen als Verstappen besluit te vertrekken.

“Het enige wat ik kan zeggen over Verstappen is dat hij onwaarschijnlijk goed is,” aldus Massa. “Het is indrukwekkend wat hij laat zien met zijn huidige auto. Hij haalt er misschien wel meer uit dan eigenlijk mogelijk is, en dat is ongelooflijk knap.” Hoewel geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari, Aston Martin en Mercedes blijven rondwarrelen, acht Massa dat scenario op korte termijn niet realistisch. “Ik denk niet dat hij dat heel snel zal doen, maar het kan zijn dat hij weggaat bij Red Bull,” zegt hij. “Wanneer dat zou gebeuren? Dat kan volgend jaar zijn, of volgende week – niemand die het echt weet.”

Red Bull zonder Verstappen? “Groot probleem”

Wat voor Massa wél duidelijk is, is de impact die Verstappen heeft op het succes van Red Bull. “Als Max vertrekt bij Red Bull, dan hebben ze een groot probleem. Hij is absoluut de beste coureur op het circuit. Hij neemt het op tegen de allerbeste auto’s en laat nog steeds zijn kwaliteiten zien. Hij verdient het om in een betere auto te rijden.”

