Hamilton zet FIA-president voor paal voor draaiende camera's in Bahrein

Mohammed Ben Sulayem is in zijn rol als president van de FIA zeer omstreden en veel mensen in de paddock hebben dan ook geen hoge pet op van de 63-jarige Emirati. Dit geldt ook voor een aantal coureurs, waaronder Lewis Hamilton. Althans, zo lijkt het als we de beelden uit Bahrein moeten geloven.

Ben Sulayem staat er niet bij iedereen even goed op als president van de internationale autosportbond. De topman heeft al voor diverse opmerkelijke momenten gezorgd in de paddock. Vorig jaar nog werd hij weggeduwd door Oscar Piastri, die niet van plan was de felicitaties van de president in ontvangst te nemen. Ook in Bahrein doken er weer een aantal opvallende beelden op van Ben Sulayem. Zo kreeg hij van Luca di Montezemolo, voormalig voorzitter van Ferrari, een duidelijke duim omlaag voor de draaiende camera's. Vervolgens leek de Italiaan ook een hand van de FIA-president te negeren. Kort na de race was er ook een ongemakkelijk moment met Hamilton, die een uitgebreide knuffel leek te weigeren.

Hamilton negeert uitnodiging tot omhelzing van Ben Sulayem

Na afloop van de Grand Prix van Bahrein, waar Hamilton als vijfde over de streep kwam, was de zevenvoudig wereldkampioen op weg naar de verplichte weging, waar hij werd opgewacht door Ben Sulayem. De FIA-president spreidde zijn armen zo ver als hij kon en leek te wachten op een intense knuffel met Hamilton. Deze kwam er echter niet. Hamilton leek geen behoefte te hebben aan innig contact met de topman. De Brit negeerde de uitnodiging voor de omhelzing en koos ervoor Ben Sulayem een kort tikje met de vlakke hand op z'n rug te geven. Het leverde een ietwat ongemakkelijk moment op voor de Emiraat, die toch al geen al te beste relatie lijkt te hebben met veel mensen in de Formule 1-paddock.

