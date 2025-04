De Grand Prix van Bahrein staat op het punt van beginnen en er zijn nu al problemen voor Max Verstappen. Tijdens de installatieronde liet Verstappen over de boordradio weten dat hij niet goed kan sturen. Het belooft dus een lastige race te worden voor de Nederlander, die de wedstrijd aanvangt vanaf de zevende startplek.

Kort voordat de race van start gaat, gaan de coureurs naar buiten voor een installatieronde. Deze verliep voor Verstappen niet geheel naar wens. De Red Bull-coureur, die het hele weekend al worstelt met zijn RB21, liet weten problemen te hebben met het insturen. Hij schakelde richting zijn engineer en communiceerde dat er issues waren bij het sturen in de bochten. Toen Gianpiero Lambiase vroeg of hij wat dingen wilde aanpassen, zei Verstappen: "Nee, ik kan nu al niet sturen halverwege de bocht." Lambiase deed een suggestie om het te verbeteren, maar dat beviel Verstappen ook niet. "Nee, want dan krijg ik last van overstuur bij het ingaan van de bocht."

Verstappen moet zodoende met de nodige problemen aan de race in Bahrein gaan beginnen. Hij doet dit vanaf de zevende startplek, met concurrent Lando Norris vlak voor zijn neus. Oscar Piastri start vanaf pole position, met Charles Leclerc als nummer twee aan zijn zijde. Daarachter volgen George Russell, Pierre Gasly en Andrea Kimi Antonelli. De tweede Red Bull-coureur, Yuki Tsunoda, start vanaf plek tien.

