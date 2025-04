Max Verstappen verscheen afgelopen vrijdag zonder pet de paddock in Bahrein binnenlopen. Een zeldzaam gezicht, maar Formule 1-fotograaf Kym Illman legt uit dat er een goede reden voor was.

Het is een schaars gezicht: Max Verstappen zonder pet in de Formule 1-paddock. Toch liep hij afgelopen vrijdag met enkel een zonnebril op zijn hoofd, het circuit in Bahrein op. "Max Verstappen zonder pet? Dat is ongehoord", vertelt Kym Illman op Instagram. "Het is een paar keer voorgekomen, maar het is heel zeldzaam. Vandaag paradeerde hij door de paddock zonder pet, met een zonnebril op. Waarom? Dit was voor hun sponsor, Maui Jim, die prachtige zonnebrillen maken. Het is onderdeel van de samenwerking dat Max een keer zonder pet binnenkomt, zodat de mensen die naar de foto's kijken, de focus leggen op die zonnebrillen."

