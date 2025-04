Het team van McLaren baarde in Japan opzien door Oscar Piastri, die overduidelijk de snellere coureur van het stel was, voorbij te laten aan Lando Norris om jacht te maken op Max Verstappen. Helmut Marko kan er met zijn verstand niet bij en moet lachen om de beslissingen van de concurrent.

Het team van McLaren heeft voorlopig de zaakjes uitstekend op orde. De Britse formatie lijkt te topfavoriet te zijn voor de kampioenschappen in 2026 en voorlopig lijken de andere teams op pure snelheid niet in de buurt te komen van de wagens van Norris en Oscar Piastri. Achter McLaren is het dringen geblazen: Red Bull, Ferrari en Mercedes hopen zo snel mogelijk om het gat met de koplopers te dichten om het een spannend wereldkampioenschap te maken. In Australië en China wonnen ze de race, terwijl men in Japan de toch duidelijk langzamere Verstappen niet over de knie kregen.

Artikel gaat verder onder video

Piastri en de zenuwen

Niet helemaal onlogisch daar het op Suzuka lastig inhalen blijkt voor de 2025-auto's, al zal het toch wel geknaagd hebben bij de Britse formatie. Middenin de race leek men bovendien een tactische flater te maken door de duidelijk snellere Piastri niet voorbij te laten aan Norris om eventueel een aanval op Verstappen te kunnen wagen. Marko liet eerder al weten dat hij dat zeker gedaan had, vooral omdat Piastri "beter om kan gaan met zijn zenuwen: "Maar dat weten we allemaal, dat is helemaal niks nieuws", stelt hij bij OE24.

Marko snapt er niks van

De Oostenrijker kan er dan ook totaal geen begrip voor opbrengen dat men Piastri achter zijn Britse teammaat hield: "Dat is ook voor mij een raadsel. Maar ik ben niet helemaal op de hoogte van de zogenaamde papaya-rules", zo lacht hij ten slotte. Voorlopig lijkt het erop dat we in Bahrein geen soortgelijke situaties zullen gaan zien: de McLarens lijken een straatlengte voorsprong te hebben op de rest van het veld en Verstappen komt er zelfs voorlopig nog niet aan te pas.

Gerelateerd