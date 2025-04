Fernando Alonso heeft zoals bekend grote bewondering voor Max Verstappen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein sprak Alonso lovend over Verstappen en noemde hij de Nederlander de beste coureur in de Formule 1 van dit moment. Die uitspraken komen na Verstappens indrukwekkende optreden tijdens de Grand Prix van Japan.

Verstappen wist in Japan pole position te pakken met een tijd van 1:26.983 na een sterke kwalificatie in Q3, waarmee hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich liet. Het was de basis voor één van zijn grootste overwinningen tot nu toe. Het was zijn eerste zege van het seizoen 2025, enkele maanden na zijn indrukwekkende overwinning in Brazilië, waar hij van de 17e plek naar de winst reed.

Artikel gaat verder onder video

Alonso

Alonso, die zelf in 2012 streed tegen Sebastian Vettel voor de titel, ziet parallellen met Verstappen's huidige situatie. “Hij is een uitstekende coureur en bewijst dat elk weekend, dus petje af voor hem. Hij is op dit moment de beste. Hij is de referentie voor ons allemaal en we moeten blijven verbeteren om dat niveau te bereiken,” aldus Alonso. Hij benadrukt dat Verstappen, behalve in 2023, altijd te maken heeft gehad met sterke concurrentie, in tegenstelling tot andere dominante kampioenen. Alonso vreest echter dat Verstappen eenzelfde lot kan ondergaan als hijzelf in 2012, toen hij met de derde of vierde snelste auto streed voor de titel maar uiteindelijk tweede werd.

Hamilton en Vettel

Verstappen heeft de kans om geschiedenis te schrijven door als eerste coureur zijn eerste vijf wereldkampioenschappen opeenvolgend te winnen. Alonso hoopt dat Verstappen kan blijven strijden tot het einde, maar merkt op dat er verbetering nodig is aan de auto. “Ik hoop voor hem dat hij kan vechten tot het einde, maar ze moeten de machine een beetje verbeteren,” voegt Alonso toe. Ten slotte prijst hij de Nederlander en plaatst hij zijn titels boven die van Lewis Hamilton en Vettel eerder: "Vorig jaar had hij sterke uitdagers en dit jaar is dat hetzelfde. In 2021 was dat ook zo met Lewis. Alle titels die Max tot nu toe heeft gewonnen, op 2023 na, waren grotere gevechten dan de laatste twee generaties qua kampioenen", zo doelt hij op de streaks van de Brit en de Duitser.

Gerelateerd