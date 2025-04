Na de dominante overwinning van Max Verstappen in Japan is McLaren-teambaas Andrea Stella onder de indruk van de prestaties van de Nederlander, maar plaatst hij ook een kanttekening.

Volgens Stella is het “Verstappen zelf die op dit moment het verschil maakt”, maar hij waarschuwt dat dit geen houdbare strategie is voor de lange termijn. “Zonder de beste auto wordt het lastig om een heel seizoen mee te doen om de titel,” aldus de Italiaan. Red Bull moet dus aan de bak om hun sterrijder voldoende materiaal te bieden.

Stella benoemt McLaren tot titelfavoriet

Ondanks Verstappens eerste zege van het seizoen blijft McLaren de grote titelfavoriet. Stella benadrukt dat McLaren ook in races waar winnen niet mogelijk is, stabiel moet blijven presteren. “Als je niet kunt winnen, dan moet je zorgen dat je op het podium eindigt. Op de lange termijn worden dat soort resultaten beloond,” legt hij uit. De kritiek op de strategie van McLaren in Japan – te behoudend, volgens sommigen – wuift hij niet weg, maar hij wijst wel op het belang van constante punten.

Mercedes en Ferrari niet vergeten

Tot slot blijft Stella waakzaam voor de concurrentie. Mercedes en Ferrari zijn volgens hem nog lang niet uitgeschakeld in de titelstrijd. Met Hamiltons sprintzege in China en sterke optredens van Russell eerder dit seizoen, ziet hij een brede strijd ontstaan. “We bevinden ons nog in een overgangsfase waarin de krachtverhoudingen per circuit verschillen,” aldus Stella. “Zolang dat niet gestabiliseerd is, moeten we alle topteams serieus nemen.”

