Max Verstappen schreef afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Japan op zijn naam, maar tegelijkertijd zag hij twee van zijn eigen records door een andere coureur verbroken worden. Kimi Antonelli heeft namelijk twee records kunnen verpletteren op het Suzuka International Racing Course.

Lewis Hamilton besloot in februari 2024 Mercedes te verlaten en zijn handtekening bij Ferrari te zetten. Teambaas Toto Wolff koos Antonelli uit als de opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. De beslissing om de jonge Italiaan in te zetten, kwam met een boel kritiek, want het is nogal een risico om een rookie bij een topteam neer te zetten. Antonelli bewijst echter prima met de druk om te kunnen gaan en scoort keer op keer punten voor de Zilverpijlen.

Twee records van Verstappen afgepakt

Antonelli maakte onder wisselvallige weersomstandigheden meteen indruk in Australië door van de zestiende naar de vierde plaats te rijden, één plek achter teamgenoot George Russell die dus op het podium kwam. Hij was in China een beetje onzichtbaar. Tijdens de Sprint finishte hij als zevende, nadat hij als zevende was gestart, en tijdens de Grand Prix finishte hij als achtste, nadat hij als achtste werd gestart. Hij steeg echter naar P6 na de dubbele diskwalificatie van Ferrari. In Japan werd Antonelli opnieuw zesde, slechts anderhalve seconde achter Russell.

Op weg naar die zesde plek op Suzuka verbrak Antonelli twee records die vóór zondag nog in handen waren van Verstappen. Van alle coureurs van de topteams bleef hij het langst buiten en dus ging hij tussen ronden 22 en 31 aan de leiding. Met zijn 18 jaar en 225 dagen is Antonelli nu de jongste coureur ooit om aan de leiding te gaan in de Formule 1. Hij versloeg Verstappen, die voor het eerst in Spanje in 2016 aan de leiding reed, op slechts drie dagen. Antonelli klokte in ronde 50 een 1:30.965, een nieuw baanrecord. Hij is nu dus ook de jongste coureur om de snelste tijd te klokken in de Formule 1. Verstappen had dit record met zijn 19 jaar en 44 dagen in handen sinds Brazilië 2016.

