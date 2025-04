De Grand Prix van Japan werd op zondag gewonnen door Max Verstappen, die beide McLaren-coureurs achter zich wist te laten. Een groot spektakelstuk werd het ondanks de Nederlandse zege echter niet en ook Jeremy Clarkson is totaal niet te spreken over de rit die we op zondag konden zien.

Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Verder kwam hij niet meer in de problemen. Kijkers in Europa die vroeg uit de veren waren gegaan om een groot spektakelstuk te zien, kwamen echter bedrogen uit. Nadat de Grand Prix van China al een stuk minder interessant was dan de eerste race, gebeurde er in Japan ook weinig actie op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Eén van de slechtste races ooit

Het zorgde voor enige teleurstelling bij de nodige fans. Eén van die trouwe fans is voormalig Top Gear-presentator Clarkson, die op X in de pen klom om zijn onvrede over de race te laten blijken: "Die Formule 1-race vanmorgen gaf mij een idee van hoe het zou zijn om naar cricket te kijken", zo reageerde hij sarcastisch. Ook in de comments is men het eens met Clarkson: "Eén van de slechtste races die ik ooit heb gezien, nog saaier dan Monaco", zegt iemand. "Het enige spannende was Lando die het gras maaide bij de pit-uitgang", voegt iemand anders toe. "Sommige van de 'traditionele' circuits zijn gewoon niet geschikt voor de moderne auto's. Monaco en Suzuka zijn twee voorbeelden hiervan", besluit een ander.

That F1 race this morning gave me an idea of what it might be like to watch cricket. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) April 6, 2025

Gerelateerd