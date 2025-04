Lando Norris heeft in een reactie een keiharde verklaring afgegeven over het niet kunnen winnen van de Japanse Grand Prix. ''We hebben dit weekend in de kwalificatie al verloren. Tuurlijk, we hebben 2 McLaren's op het podium, maar het voelt als een gefaald weekend.'' legt een teleurgestelde Norris uit.

''We hebben met de kwalificatie niet goed genoeg gepresteerd,'' vervolgt de 25-jarige Brit. Na het opvallende akkefietje in de pitstraat kon Norris geen echte inhaalactie meer wagen tegenover Verstappen – iets waar hij realistisch naar kijkt. ''Misschien hadden we voor een andere strategie moeten kiezen. We waren vandaag niet dominant genoeg. Er kwam geen vooruitgang gedurende de race, dat is iets wat we de komende dagen goed moeten analyseren.''

Artikel gaat verder onder video

Pitstop strategie McLaren

Norris is zich ervan bewust dat de gekozen pitstopstrategie niet optimaal uitpakte: "Maar dat is achteraf praten. Je houdt je tijdens de race bezig met verschillende scenario’s." Over een mogelijke undercut op Verstappen wil de Brit zich dan ook niet te stellig uitlaten: "Tuurlijk hou je rekening met een undercut, dat hadden we achteraf ook moeten doen. Maar we hielden ook rekening met een safety car-situatie. Die kwam er niet, dus dan is het achteraf makkelijker praten."

Verstappen was te goed

Norris geeft zelf aan dat, zelfs als McLaren hem een ronde eerder naar binnen had gehaald, het waarschijnlijk alsnog niet genoeg was geweest om Verstappen serieus onder druk te zetten. De harde Pirelli-banden kregen het lastig op temperatuur, waardoor een undercut minder effectief bleek: "Max had nog steeds een kleine voorsprong op mij, dus zelfs met een goede outlap denk ik niet dat het genoeg was om hem te passeren. Verstappen maakte geen fouten en reed een goede race," concludeert de Brit realistisch.

Gerelateerd