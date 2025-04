Max Verstappen heeft opnieuw geschiedenis geschreven in de Formule 1 door voor het tiende seizoen op rij minimaal één Grand Prix te winnen. De Nederlandse coureur voegt zich bij een select groepje van vier legendarische rijders die deze prestatie hebben neergezet: Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Alain Prost. Hiermee maakt de Nederlander nog maar eens kenbaar hoe bijzonder zijn prestaties zijn.

Met zijn overwinning op Suzuka heeft Verstappen niet alleen zijn verbazing opengetrokken bij de fans, maar hij heeft zich ook ingeschreven in een illuster rijtje van de grootste namen die de sport heeft gekend. De overwinning in Japan was voor Verstappen zijn eerste overwinning van het nieuwe F1 seizoen.