Max Verstappen legt uit wat hem erbij heeft geholpen om het voor elkaar te krijgen Lando Norris en Oscar Piastri van start tot finish achter zich te houden in de Grand Prix van Japan.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan als winnaar afgesloten, iets waar weinigen op vrijdag rekening mee gehouden zullen hebben. De Nederlander zelf in ieder geval niet: "Toen ik hier naartoe kwam dit weekend, had ik totaal niet verwacht te winnen", klinkt het na afloop van de race bij Viaplay. "Helemaal niet na vrijdag. Maar uiteindelijk was het belangrijkst het op pole starten. Ik denk dat zij wel sneller waren, maar ze konden niet in de DRS komen om een actie in te zetten. Ze probeerden hun banden te managen.

Oververhitting van de banden

Verstappen vervolgt: "In ronde twee kan je nog niemand echt inhalen. Je creëert een gat, en dan zag je op het einde van de stint dat ze weer wat dichter bij kwamen en probeerden aan te vallen, omdat mijn banden wat te heet werden. Bij ons heeft het wel meegeholpen dat het vandaag wat kouder was, waardoor de banden minder oververhit raken. Dat is nog altijd wel een probleem bij ons."

Lastig inhalen op Suzuka

Ook klinkt het: "Het is moeilijk om hier in te halen, omdat er veel snelle bochten zijn en de banden worden heel warm als je dichter bij iemand komt. Als de rondentijden dicht bij elkaar liggen en er niet veel bandendegradatie is - want een éénstopper op Suzuka is best wel bijzonder - dan wordt het heel lastig. We hadden een slechte stop, ik weet niet precies wat er mis ging. Toen werd het een beetje krap bij het uitgaan van de pits. Hoort erbij", blikt Verstappen terug op het moment met Norris

