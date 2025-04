Na afloop van de spannende race in Japan was er een opvallend grappig moment in de cooling-down ruimte. Het incident tussen Verstappen en Norris, waarbij Norris in het gras belandde na hun pitstop, leidde tot veel reacties van fans die spraken over een 'unsafe release' van de McLaren-coureur.

Maar in de cooling-down ruimte bleek Verstappen niet al te serieus te zijn. Terwijl de spanning van de race nog in de lucht hing, gaf de Nederlander een speelse opmerking: “Dat is best wel een dure grasmaaier,” refereerde hij naar het moment waarop Norris van de baan afging en in het gras terechtkwam. Norris reageerde met een lach, maar wel als een boer-met-kiespijn.

"Quite an expensive lawn mower" 😂



Max and Lando share a laugh over that dicey pit lane exit#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/xsjDdPhrUL — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

