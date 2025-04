De F1-stand 2025 is vandaag weer flink op de schop gegaan als gevolg van het resultaat van de Grand Prix van Japan in Suzuka. Lando Norris is nog steeds de WK-leider met 62 punten, maar Max Verstappen hijgt hem in de nek en staat er nog maar één punt achter. De derde plek in het klassement is in handen van Oscar Piastri met 49 punten.

De uitslag van de F1 Grand Prix van Japan in Suzuka heeft voor opschudding gezorgd in het algemeen klassement van de Formule 1. Het wereldkampioenschap wordt weliswaar nog steeds geleid door Norris, maar de voorsprong die hij had is na de race in Japan vrijwel volledig verdampt. Doordat Verstappen de Grand Prix wist te winnen, krijgt hij 25 punten toegevoegd aan zijn totaal, waardoor hij op 61 punten komt. De Nederlander staat hierdoor nog maar één puntje achter Norris en kan de leiding in het klassement bijna aanraken. Norris finishte op Suzuka als tweede en verzamelde hierdoor 18 punten. Dit bracht zijn totaal op 62 punten en dat is nipt genoeg om de leiding te behouden.

Verstappen kan leiding in F1-stand overnemen na GP Japan

Verstappen kwalificeerde zich gisteren op pole position en wist hiermee het hele veld te verrassen. De Red Bull-coureur reed vervolgens een fantastische Grand Prix en verdedigde deze positie met succes. Norris kon wel bij hem in de buurt blijven, maar slaagde er nooit in de Red Bull serieus aan te vallen. Hierdoor kwam Verstappen als winnaar over de streep in Japan en dat legde hem geen windeieren met betrekking tot de Formule 1-stand. In het WK staat Verstappen nu op 61 punten. De regerend wereldkampioen kan nu in Bahrein de volgende klap uitdelen en de leiding in het kampioenschap overnemen van Norris. Verstappen hoeft de volgende Grand Prix maar één punt meer te scoren dan zijn Britse rivaal om dit te bewerkstelligen. Makkelijk zal dit echter niet zijn, want McLaren lijkt vooralsnog nog steeds de snelste auto te hebben.

WK-stand F1 2025

