Morgenvroeg gaat de derde ronde van het Formule 1-seizoen 2025 van start. De F1 Grand Prix van Japan belooft een spektakel te worden, nadat Max Verstappen de pole position had verdiend voor de twee McLarens. Lando Norris en Oscar Piastri zullen op de Red Bull jagen. Maar hoe zal het weer zijn tijdens de race, en wanneer begint de wedstrijd en hoe laat moet de wekker gezet worden?

Verstappen klokte een meesterlijk rondje in zijn laatste kwalificatie op het Suzuka International Racing Course met Honda. Met een absoluut record van 1:26.983 zat hij 0.012 seconden onder Norris en 0.044 seconden onder Piastri. Charles Leclerc en George Russell completeerden de top vijf voor rookies Kimi Antonelli en Isack Hadjar. Ollie Bearman maakte indruk door Q3 te bereiken in de Haas. Hij werd tiende achter Lewis Hamilton en Alexander Albon. Thuisheld Yuki Tsunoda kwalificeerde zich teleurstellend als vijftiende, maar de nieuwe ploegmaat van Verstappen schuift een plekje op door de gridstraf van Carlos Sainz.

Weerbericht

Het meteorologisch centrum van de Japanse regering heeft een weerswaarschuwing afgegeven voor de prefectuur Mie, waarin het circuit van Suzuka ligt. Het is code geel vanwege onweersbuien. Er trekken aankomende nacht buien over het gebied. De kans dat het regent tijdens de Grand Prix is 50 procent. Klik hier voor het volledige weerbericht voor de zondag.

Tijdschema

Zondag 6 april begint met twee supportraces. Eerst wordt Race 2 van de Ferrari Challenge Japan verreden om 2:45 uur Nederlandse tijd. Race 1 werd gewonnen door Miki Koyama voor Tadao Uematsu, maar alle ogen waren gericht op de dame Anna Inotsume die naar het podium reed met een briljante inhaalactie op Nobuhiro Imada door de 130R. Daarna volgt Race 2 van de Porsche Carrera Cup Japan om 4:00 uur Nederlandse tijd.

De Formule 1-Grand Prix op Suzuka staat op de planning voor 7:00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te zien op F1 TV en Viaplay. De voorbeschouwing zal een uurtje eerder beginnen, dus om 6:00 uur.

