De terugkeer van de geliefde V10-motoren naar de Formule 1 lijkt een utopie, want volgens een bericht van BBC Sport zullen de F1-teams het voorstel om de V10-motoren terug te brengen in de koningsklasse van de autosport afwijzen.

De teams komen volgens de berichten de aankomende week tijdens de Grand Prix van Bahrein bijeen en daarbij is voor het eerst FIA-president Mohammed Ben Sulayem zelf aanwezig in de gesprekken die tijdens het weekend in Sakhir gevoerd worden.De FIA-president richtte in februari een werkgroep op om te onderzoeken of het mogelijk is om de V10-motoren terug te brengen in de koningsklasse van de autosport, terwijl de Formule 1 zich toch volop richt op elektrificatie en duurzame brandstoffen. Uit andere berichten blijkt dat de overstap naar de V10, als het al mogelijk is, vroeg in 2030 zou kunnen worden gerealiseerd, gezien de contracten die nu nog lopen voor de 2026-hybride power units. Er wordt zelfs gesproken over het mogelijk naar voren halen van die datum naar 2028, maar daarvoor is unanieme steun van de FIA, FOM en vier van de vijf motorleveranciers nodig.

Vraagtekens

Honda heeft al zijn vraagtekens gezet bij het idee en ook Audi, dat in 2026 de sport zal betreden, heeft vraagtekens bij een overstap naar de V10-motoren. Audi heeft zich namelijk volledig gericht op het ontwikkelen van hybride technologie, die ook weer ontzettend belangrijk is voor de innovaties die men wil doorvoeren in de straatauto's. Ook Pat Symonds, uitvoerend adviseur bij het nieuwe Cadillac F1-team, wijst erop dat er al een hoop geïnvesteerd is in de motoren voor 2026 en dat het zonde zou zijn om die investering weg te gooien voor het terugbrengen van de V10.

Mercedes en Red Bull

Naast Honda en Audi heeft ook Mercedes vraagtekens gezet bij het idee om de hybride motoren te verlaten. Hoewel Ferrari en Red Bull in eerste instantie wel positief lijken over een overstap, waarschuwen critici voor de gevolgen van zo'n grote verandering in de motorconcepten. Sauber-coureur Gabriel Bortoleto liet eerder in Suzuka weten dat Audi volledig achter de huidige hybride technologie staat en dat een terugkeer naar de V10-motoren niet goed samengaat met hun visie op een duurzame toekomst. Toto Wolff, Mercedes-teambaas, ziet bovendien een verband tussen de heropleving van de V10-gesprekken en een gevoel van onzekerheid binnen de teams, die vrezen niet competitief genoeg te zijn in de toekomst. Voorlopig lijken we er vanuit te kunnen gaan dat de V10-motoren niet terug gaan keren omdat er simpelweg té weinig draagvlak onder de teams is.

