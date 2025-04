De FIA heeft Ferrari en Aston Martin een tik op de vingers gegeven na de incidenten die tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Japan plaatsvonden. Beide teams werden door de stewards opgeroepen na verantwoordelijk te zijn gesteld voor het verkeerd invoegen in de pitstraat via de fast lane.

De sessie in Japan was een chaotische, mede door vier rode vlaggen die ontstonden door meerdere incidenten. Naast de technische problemen in de pitstraat, zorgden een zware crash van Jack Doohan en een spin van Fernando Alonso voor de nodige vertragingen, waardoor onder meer Lewis Hamilton en Lance Stroll moeite hadden om een representatieve tijd neer te zetten. Voor Hamilton en Stroll kreeg de sessie bovendien nog een vervelend staartje met een oproep naar het kamertje van de stewards.

Waarschuwingen

Volgens instructies van wedstrijdleider Rui Marques moesten de auto’s in een bepaalde volgorde de pitstraat in, iets waar de teams en coureurs zich niet helemaal aan hielden. De Brit en Canadees moesten dus langs bij de wedstrijdleiding. Uiteindelijk bleef het bij een waarschuwing, omdat de verantwoordelijkheid voor het goed invoegen in de pitstraat bij het team ligt. De stewards oordeelden dat, gezien de hectiek in de sessie en het duidelijke karakter van de instructies, de teams weliswaar hadden moeten handelen volgens de regels, maar dat strengere sancties in deze context niet nodig waren.

