Gasly belde Tsunoda na Red Bull-nieuws: "Gedeeld waar het bij mij mis ging daar"

Pierre Gasly heeft lovende woorden over voor voormalig teamgenoot Yuki Tsunoda en hoopt dat de Japanner kan laten zien wat hij waard is in dienst van Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda is door Red Bull Racing tijdens het seizoen aangewezen als vervanger van Liam Lawson. De Japanner staat voor een grote uitdaging, want naast dat de RB21 een erg lastige auto is, zijn er in het verleden meerdere coureurs gesneuveld naast Max Verstappen. Zo kreeg Pierre Gasly in 2019 de kans bij de Oostenrijkse grootmacht, maar al na een half seizoen werd hij vanwege tegenvallende resultaten teruggezet naar het zusterteam. Iets wat Lawson nu ook is overkomen. Bij het zusterteam reed Gasly twee seizoenen naast Tsunoda, en hij heeft lovende woorden over voor zijn voormalig teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Contact met Tsunoda

"Ja, we hebben met elkaar gebeld", klinkt het in Japan op de vraag of hij contact met Tsunoda heeft gehad sinds het nieuws. "Natuurlijk hebben we gesproken over de manier waarop ik deze kans destijds heb gekregen en over wat er toen niet helemaal goed uitpakte en anders had kunnen lopen. Hij heeft de ervaring en de snelheid. Ik heb hem altijd gesteund. We hebben twee jaar tegen elkaar geracet en ook samen gereden. Ik heb zijn pure snelheid gezien. Als we terugkijken naar 2021 en de afgelopen jaren, heb ik altijd gezegd dat hij een extreem snelle coureur is. Hij heeft de snelheid en een sterk karakter."

Gedachten en ervaringen gedeeld

Gasly vervolgt: "Betekent dat automatisch dat hij succesvol zal zijn bij Red Bull Racing? Nee. Kan hij succesvol zijn bij Red Bull Racing? Ja. Maar het is iets ingewikkelder dan dat. Ik wens hem in ieder geval het beste. Ik heb mijn gedachten en ervaringen uit mijn tijd daar met hem gedeeld. De tijd zal het leren, maar ik denk dat hij zeker een hele sterke coureur is. In de Formule 1 van tegenwoordig zijn er veel sterke rijders op de grid, dus het draait niet alleen om snelheid. Er komt meer bij kijken, maar hopelijk kan hij het maximale uit deze kans halen."

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd