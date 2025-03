Manager Raymond Vermeulen heeft viervoudig kampioen Max Verstappen de afgelopen jaren letterlijk zien groeien. Volgens de manager heeft de Nederlander tegenwoordig niet zoveel begeleiding meer nodig. Daarnaast gaat Vermeulen in op de verdwenen dominantie en wat dat met de Red Bull-coureur doet.

Samen met vader Jos Verstappen maakt Vermeulen deel uit van de inner circle van de regerend kampioen. Overigens vervulde Vermeulen die rol jarenlang ook voor Jos ‘The Boss’. Vooral aan het begin van de Formule 1-carrière van Max liet Vermeulen zich gelden, maar inmiddels kunnen de teugels wat gevierd worden. De 27-jarige Red Bull-coureur staat nu veel meer op eigen benen, en in gesprek met Formule1 Magazine gaat Vermeulen in op die groei.

Verstappen laat zich meer gelden

Hoewel Vermeulen de administratieve taken uitvoert, had Verstappen altijd al het laatste woord. "Natuurlijk is Max de afgelopen jaren veranderd, in de zin dat hij een man is geworden. Hij had altijd al het laatste woord, maar daarnaast heeft hij nu ook een duidelijke visie. Zo van: dit is hoe ik wil werken en zo gaan we het doen. Hij doet wat hem gelukkig maakt. En dat is hij", legt Vermeulen uit. De Limburger begrijpt de sport tegenwoordig veel beter: "Hij heeft niet veel begeleiding meer nodig. Figuurlijk gesproken heeft hij nu zelf plaatsgenomen achter het stuur en neemt hij de beslissingen."

RB21 zit aan ontwikkelingsplafond

In 2023 beleefde Verstappen nog het meest dominante Formule 1-seizoen uit zijn carrière. Hoewel hij altijd heeft gezegd dat hij het liefst met een flinke voorsprong over de streep komt, weet Vermeulen wel beter. "De auto zelf zit aan het ontwikkelingsplafond, dus Max zal zelf het verschil moeten maken. Het wordt een heel spannend seizoen. Kijk, Max zal zeggen dat hij het liefst races wint met tien of twintig seconden voorsprong, zoals in het verleden vaak gebeurde. Maar ik denk dat hij als racer enorm van dit seizoen zal genieten, ook al zal hij dat niet hardop zeggen", aldus Vermeulen.

