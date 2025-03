Het raceweekend in Japan komt langzaam dichterbij. Een eerste blik op de weersvoorspellingen laat zien dat het niet uitgesloten is dat we ook in Suzuka weer te maken krijgen met wisselende omstandigheden.

Het Formule 1-seizoen is inmiddels twee ronden onderweg. Waar we in Australië een kletsnatte race hebben gezien, bleef het in China, ondanks de dreiging van donkere wolken rondom het circuit, uiteindelijk droog. Een eerste blik op de weersvoorspellingen voor het raceweekend in Japan, laat zien dat de teams ook in het land van de reizende zon op alle drie de dagen de buienradars goed in de gaten zullen moeten houden.

Artikel gaat verder onder video

Het weerbericht voor de Grand Prix van Japan

Op de vrijdag is er in de middag en de avond kans op drie millimeter neerslag. In de loop van zaterdagnacht neemt dit toe tot kans op negen millimeter neerslag, een dreiging die de hele zaterdag aan blijft houden. Op zondag is de kans op regen het grootst. Zowel in de ochtend als de middag van de race is er een aanzienlijke kans op regen, met een maximale neerslag van 10 millimeter. De temperatuur ligt het hele weekend naar verwachting tussen de negen en achttien graden Celsius.

Het tijdschema voor de Grand Prix van Japan - Nederlandse tijd

In Japan is het acht uur later dan in Nederland, wat betekent dat het voor de liefhebbers hier, opnieuw vroeg dag zal worden. Het raceweekend wordt afgetrapt op vrijdag 4 april. De eerste vrije training wordt dan om 04:30 uur in de ochtend verreden, gevolgd door de tweede oefensessie om 08:00 uur. Op zaterdag 5 april is het om 04:30 uur tijd voor de derde en laatste vrije training, waarna om 08:00 uur de kwalificatie wordt verreden. De Grand Prix van Japan gaat op zondag 6 april om 07:00 uur van start. Bovenstaande tijden zijn Nederlandse tijd.

Gerelateerd