Na het nieuws dat Liam Lawson na twee races al vervangen is door Yuki Tsunoda, die de zesde teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing, wordt de vraag wederom veel gesteld: wat is dat toch met het tweede stoeltje van Red Bull in F1 en wie is de hoofdschuldige?

Red Bull Racing had in de tijd dat Sebastian Vettel in 2010 tot en met 2013 wereldkampioen werd met Mark Webber een vaste en prima tweede coureur in huis, ondanks dat dit zeker niet zonder controversie ging. Sindsdien, en eigenlijk vooral sinds Verstappen in 2016 namens het team zijn debuut maakte en gedurende de tijd het team naar zijn hand heeft gezet, is het vraagteken na vraagteken wat betreft de tweede coureur bij het team. Naar wie kan of moet er zelfs gekeken worden als schuldige als het aankomt op het telkens weer falen van de tweede coureur bij Red Bull naast Verstappen: Red Bull zelf (zowel het selectieproces als de ontwikkeling van de auto en het moment van instappen voor coureurs), de uitgekozen coureurs of misschien zelfs Verstappen zelf? Daarvoor moeten we terug gaan in de tijd.

De eerste teamgenoot waar Verstappen bij Red Bull namelijk mee te maken kreeg bij Red Bull Racing, was Daniel Ricciardo. Ricciardo was in 2016, 2017 en 2018 teamgenoot van Verstappen toen de Nederlander nog aan het leren was in F1 en langzaam maar zeker aan het groeien was richting een wereldkampioen. Ricciardo scoorde 256 punten in 2016, terwijl Verstappen 204 punten noteerde met vier minder races in de Red Bull. In 2017 bleef Ricciardo wederom Verstappen voor, maar was het gat iets kleiner: 200 ten opzichte van 168 punten. Tot die tijd was Ricciardo vooral de betere omdat hij minder uitviel, maar kon hij ook qua prestaties zich gewoon prima meten met de Nederlander.

In 2018 veranderde echter alles. Verstappen scoorde 249 punten en werd beter en beter, terwijl Ricciardo 170 punten scoorde en een stuk minder presteerde dan de Nederlander. Ricciardo voelde dat het momentum begon te veranderen, de Nederlander beter en beter werd en het team naar zijn hand begon te zetten. In plaats van het gevecht aan te gaan vertrok de Australiër naar Renault voor het seizoen 2019. Achteraf, zo stelde ook Ricciardo, had hij daar spijt van. Ricciardo was, zo weten we nu, de meest competitieve coureur ten opzichte van Verstappen tot nu toe. Feit is echter ook dat Ricciardo toen nog niet tegen een wereldkampioen reed zoals Verstappen nu is.

Wie bijvoorbeeld kijkt naar de race van Verstappen en Ricciardo in Brazilië in 2018, ziet dat Ricciardo een snellere tijd reed en vooral bij het uitkomen van de bochten meer tractie en snelheid had dan Verstappen toen had. In aanloop naar de bochten was Verstappen weer sneller, wat aangeeft dat hij later en - zo blijkt uit de telemetrie - dieper remt dan Ricciardo, maar daardoor minder tractie en snelheid meeneemt uit de bocht. Een verschil van rijstijl, maar wel eentje die Ricciardo lang competitief maakte met Verstappen.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Ricciardo (wit) in Brazilië 2018

Nadat Ricciardo besloot te vertrekken, begon een periode waarin de tweede coureur bij Red Bull Racing een onzekere factor begon te worden. Dit begon met Pierre Gasly, die op dat moment nog geen twee volledige seizoenen bij Toro Rosso had afgewerkt. In de buurt van Verstappen bleek ook duidelijk te veel gevraagd, want het beste resultaat dat Gasly ooit zou halen was een vierde plaats op Silverstone. Verder had de Fransman het lastig om in de top vijf te komen met een auto die daar prima toe in staat was en was het gat meestal vaak meer dan 0.5 seconden (per rondje) ten opzichte van Verstappen.

Het is een beetje een repeterend verhaal: jonge coureurs die te vroeg door Red Bull over worden gezet naar Red Bull Racing, waar de verwachting is dat de coureur voorin meerijdt en niet meer dan 0.5 seconden toegeeft op Verstappen. Gasly was hier duidelijk nog niet klaar voor en zou daarna een prima carrière hebben bij Renault/Alpine nadat hij nog wat jaren bij het zusterteam van Red Bull had gereden.

Tijdens de Grand Prix van China in 2019 bleek Verstappen vooral in aanloop naar de bochten een stuk sneller te zijn dan Gasly. Hij remde later en steviger en naam zo meer snelheid mee in de bocht. Gasly kon het vaak tijdens de rest van het rondje wel bolwerken om Verstappen bij te houden, maar zeker in aanloop naar de bochten had Gasly veel moeite om zoveel vertrouwen in de auto te hebben als Verstappen toen al had.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Gasly (wit) in China 2019

Na twaalf races in 2019 was het al klaar voor Gasly en werd hij teruggezet door Red Bull naar Toro Rosso. Hij werd vervangen door een andere jonge coureur die nog minder ervaring had in F1 dan Gasly toen hij naar Red Bull ging: Alexander Albon. Hij zat middenin zijn eerste seizoen bij Toro Rosso toen hij al werd gepromoveerd. Ook dit bleek geen succes te zijn, ondanks dat hij wel consistenter was dan Gasly. Het waren echter veel vierde, vijfde en zesde plaatsen en het gat naar de prestaties van Verstappen was nog steeds te groot. Toch gaf Red Bull ook in 2020 de kans aan Albon, vooral vanwege de teruggekeerde consistentie.

Albon zou in 2020 het hele seizoen de kans krijgen, maar eindigde maar twee keer op het podium en kon totaal geen ondersteuning bieden aan Verstappen voorin. Daarnaast begon zijn consistentie van 2019 ook weg te vallen en werden de resultaten er niet beter op. Dit zorgde ervoor dat het eind 2020 ook voor Albon al klaar was, waardoor na Gasly weer een talent van de eigen opleiding was mislukt door hem simpelweg te vroeg in de auto te zetten.

Albon reed de Grand Prix van China niet in 2020 (corona) dus een vergelijking daar is niet mogelijk, maar tijdens de Grand Prix van België kregen we een aardig beeld van het verschil tussen Verstappen en Albon toen. Verstappen bleek ook hier te winnen op Albon door richting de bochten harder door te rijden en later te remmen. Hierdoor was Albon in de bochten wellicht wat sneller, maar daarvoor moest hij wel veel snelheid verminderen in aanloop naar de bocht ten opzichte van Verstappen. Op de rechte stukken was Verstappen overigens ook in het voordeel, meer dan bij Gasly en Ricciardo het geval was.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Albon (wit) in België 2020

Sergio Pérez

Toen besloot Red Bull af te haken van de manier van werken door de ervaren Sergio Pérez vanaf 2021 in de auto te zetten. Pérez presteerde stabiel en was zeker in 2020 goed. Zo goed dat Red Bull besloot hem de kans te geven. In 2021 deed hij het niet heel veel beter en vooral even consistent dan Albon en Gasly het in 2020 en 2019 hadden gedaan, maar het was wel goed genoeg om Verstappen deels te helpen de titel te veroveren bij de coureurs.

In 2022 en 2023 haalde Pérez vooral aan het begin en het einde van het seizoen zijn beste niveau, terwijl het in Europa (amper straatraces) simpelweg te wisselvallig en niet goed genoeg was. Toch werd Verstappen weer twee keer kampioen en veroverde Red Bull twee keer het kampioenschap bij de constructeurs, dus het succes was daar ten opzichte van de tijd met Gasly en Albon een stuk groter. Toch kan ook gesteld worden dat dit eerder kwam door de auto en de bizarre prestaties van Verstappen dan door de weergaloze prestaties van Pérez als teamgenoot. In 2024 kende Pérez een dramatisch seizoen en was zijn tijd bij Red Bull voorbij, een periode die voor het team dus wel veel meer succes opleverde dan met Gasly en Albon het geval was.

Pérez en Verstappen reden in 2024 de Grand Prix van China. Wie naar de snelste ronde tijdens de race kijkt van de twee coureurs, ziet dat Verstappen hier vooral in de bochten won. Op de rechte stukken kon Pérez prima mee, maar in de bochten had Pérez minder snelheid, tractie en balans dan Verstappen. Daarnaast remt Pérez eerder en vooral wat dieper/langer dan Verstappen, wat de Mexicaan niet helpt maar deels ook met zijn rijstijl en het vertrouwen in de auto te maken heeft. Daar waar de andere coureurs in de bochten nog wel redelijk meekonden, was dit voor de wat voorzichtigere Pérez niet het geval.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Pérez (wit) in China 2024

Liam Lawson

Vervolgens besloot Red Bull eind 2024 weer terug te vallen in het patroon dat bij Gasly en Albon ook zichtbaar was: Liam Lawson werd zonder een volledig seizoen ervaring in F1 in de RB21 gezet als teamgenoot van Verstappen in een periode dat de auto een stuk minder was geworden en er zeker begin 2025 gemaximaliseerd moest worden. Lawson bleek dit allesbehalve te doen. Zeker tijdens de kwalificaties stelde de Nieuw-Zeelander teleur, waardoor hij tijdens de race in een kansloze situatie terechtkwam. Lawson werd door Red Bull in een lastige situatie gebracht zoals dat bij Gasly en Albon ook was gebeurd.

Lawson en Verstappen reden afgelopen weekend de F1 Grand Prix van China. Wie kijkt naar de snelste ronde van de twee coureur, ziet dat Verstappen net zoals bij Pérez het verschil maakt in de bochten. Dit komt vooral wederom door het veel later remmen van Verstappen, maar zelfs in de bocht had hij meer vertrouwen, met tevens meer tractie uit de bocht dan Lawson had afgelopen weekend. Het is een trend die we bij de vijf voorgaande teamgenoten terugzien: ze kunnen op de rechte en snelle stukken van circuits prima mee (vooral omdat ze met dezelfde krachtbron rijden), maar bij het remmen van en in de bochten zelf verliezen ze op basis van het moment van remmen, de tractie in de bocht en de exit van die bocht veel terrein op Verstappen. Dit zijn de stukken op het circuit waar de coureur en het vertrouwen in zowel eigen kunnen als in de auto het verschil maakt.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Lawson (wit) in China 2025

Yuki Tsunoda

Nu is het dus Tsunoda die een poging mag wagen naast Verstappen. Het is wederom een nieuwe aanpak van Red Bull, want nu gaat het niet om een ervaren coureur (zoals Pérez) of een jonge coureur uit de eigen opleiding die vrij snel een kans krijgt (Gasly, Albon en Lawson). Tsunoda rijdt al jaren bij AlphaTauri en Racing Bulls in F1 en is in die jaren sneller en geduldiger geworden met minder foutjes en rustigere boardradio's. Tevens heeft hij zich in een leidersrol moeten laten gelden toen Gasly vertrok. Dit is eigenlijk hoe Red Bull het met haar zusterteam in het meest ideale geval voor ogen zou moeten hebben: een getalenteerde coureur ervaring op laten doen bij het zusterteam en vervolgens een kans te geven bij Red Bull Racing. Dit gaat nu dus gebeuren met Tsunoda.

Tsunoda reed in China natuurlijk met een Racing Bulls, dus het is lastig vergelijken met Verstappen. Toch stelde Verstappen al dat de Racing Bulls wellicht nu de snellere auto is in vergelijking met de Red Bull. Tsunoda was met zijn snelste ronde in de race ook maar 0,4 seconden langzamer dan Verstappen. Je verwacht het wellicht al, maar ook Tsunoda verliest het in de bochten uiteindelijk toch van Verstappen. Tsunoda mocht eind 2024 de auto van Red Bull testen en stelde toen dat de auto paste bij zijn rijstijl. Ook Tsunoda houdt van een auto waarmee laat geremd kan worden en die vooral afhankelijk is van een voorkant waar de coureur meer kan spelen en die wat overstuur heeft. Wat dat betreft lijkt de rijstijl van Tsunoda meer bij die van Verstappen te horen dan alle andere teamgenoten die hij tot nu toe heeft gehad.

F1 Tempo: voordeel Verstappen (blauw) vs Tsunoda (wit) in China 2025

Conclusie

Red Bull heeft in het verleden met Gasly en Albon twee fouten gemaakt die het dit jaar met Lawson ook weer heeft gemaakt en moet nu dezelfde ingreep doen als bij Gasly in 2019. De aanpak van een ervaren coureur naast Verstappen werkte, maar is duidelijk niet zoals Red Bull het wil. Nu wordt er gekozen voor Tsunoda, wat weer een andere aanpak is in vergelijking met hoe Red Bull het de afgelopen jaren met Verstappen als kopman heeft gedaan. De vraag is vooral wie nu schuldig is aan de hele situatie.

Heeft Verstappen het team te veel naar zich toegetrokken en Red Bull met een auto opgescheept die alleen door hem te besturen is? Heeft Red Bull te vaak jonge coureurs te vroeg in de Red Bull gezet en te vaak coureurs aangesteld die amper tot geen goede feedback gaven waardoor de auto die ze besturen minder op hun voorkeur is afgesteld en meer op die van Verstappen? Zijn de coureurs die Red Bull in huis heeft gewoon daadwerkelijk niet goed genoeg en moet het zich afvragen hoe het in de toekomst coureurs gaat scouten en hoeveel het er in het juniorenprogramma wil hebben? Of is het ontwikkelen van de auto (of het ontbreken daarvan) het voornaamste probleem en moet er gekeken worden naar hoe er op dat gebied wordt gefunctioneerd sinds Adrian Newey als ontwerper een tijdje geleden een stapje achteruit deed op dat gebied? Het antwoord is waarschijnlijk een beetje van alles, maar toch vooral Red Bull zelf dat de timing waarop het coureurs promoveert al een paar keer fout heeft gehad en tevens geen juiste basis creëert voor de jonge coureurs (Gasly, Albon en Lawson) om in te stappen als ze de gok toch willen wagen.

Hoe dan ook: Tsunoda heeft inmiddels jaren ervaring bij het zusterteam en zal proberen wat dichter in de buurt te zitten van Verstappen dan alle andere coureurs voor elkaar kregen. De vraag is of Tsunoda de trend kan doorbreken, want het is duidelijk dat door de jaren heen de teamgenoten van Verstappen het in dezelfde auto vooral af hebben moeten leggen in de bochten. Op dat soort momenten komt het neer op de kwaliteiten van de coureurs, maar ook op het vertrouwen in de auto. In het eerste geval zal het nagenoeg onmogelijk zijn voor wie dan ook om Verstappen te matchen, maar wat betreft vertrouwen moet Red Bull nog de eerste coureur tegenkomen die met hetzelfde vertrouwen in de auto gaat zitten en richting de bochten gaat (waar Red Bull ten opzichte van McLaren sowieso al in het nadeel is) als Verstappen doet. De vraag is of Tsunoda dat vertrouwen wel gaat krijgen tijdens de komende triple header.

