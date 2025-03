In een nieuwe aflevering van de F1 News Show van Sky Sports onthulde verslaggever Craig Slater dat Liam Lawson zijn stoeltje bij Red Bull Racing gaat verliezen aan Yuki Tsunoda, maar dat er binnen Red Bull al eerder een beslissing genomen was. De beslissing, zo blijkt, zou afgelopen weekend zelfs al voor een groot deel genomen zijn op de zondag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van China en zijn doorgegeven naar 'prominente personen'.

Na een uiterst matig weekend in China, waar Lawson niet wist te voldoen aan de hoge verwachtingen en tweemaal achteraan moest beginnen, heeft Red Bull deze week een spoedoverleg bijeengeroepen om de situatie te bespreken. Slater zegt dat Red Bull snel moest ingrijpen om erger te voorkomen. Het is een keuze die volgt op een periode waarin de waarschuwingen omtrent Lawson's positie al om de oren vlogen, mede vanwege het interne spanningsveld bij Red Bull. Oud-coureur Ralf Schumacher zei onlangs al dat de tegenvallende prestaties en de onrust binnen Red Bull, mede veroorzaakt door de beperkte ontwikkeling van de RB21, de druk op Lawson hebben doen toenemen.

Verstappen schiet in de bres voor teamgenoot

Zoals Max Verstappen dat al eerder deed bij Alex Albon en Sergio Pérez, verdedigde hij ook de prestaties van Lawson. Volgens de Nederlander is niet de coureur het probleem, maar de auto. Dat Verstappen er meer uit kan halen zal voor niemand een verrassing zijn, maar de viervoudig wereldkampioen stelde zelfs dat de auto van Racing Bulls momenteel in de basis sneller is dan de auto van Red Bull Racing en dat Lawson bij een eventuele switch het in die auto beter zou doen dan nu het geval is bij Red Bull.

Red Bull wist zondag al nagenoeg van wissel Tsunoda en Lawson

Hoewel de wissel tussen Tsunoda en Lawson nog niet officieel is gemaakt, verwacht Slater dat dit snel gaat gebeuren. Slater stelt zelfs dat Red Bull al andere mensen tijdens het weekend in China op de hoogte had gebracht van de aanstaande wissel en hij weer belletjes kreeg van die personen. “Prominente personen binnen de sport hebben me hierover zelfs op zondag al gebeld en ze zeiden dat dit stond te gebeuren." Het zal geen toeval wezen dat de geruchten tijdens het weekend in China al een beetje op gang kwamen en vlak na de race in een stroomversnelling zijn geraakt. De keuze voor Tsunoda boven Lawson benadrukt de focus van Red Bull op eigen talenten, maar dit alles speelt zich af in een periode waarin de interne spanningen toenemen en de prestaties snel moeten verbeteren, zeker met het oog op de komende triple header.