Max Verstappen en het team van Mercedes worden met enige regelmaat met elkaar in verband gebracht en ook de laatste weken is het raak. Toto Wolff benadrukt nog maar eens dat hij volledig achter zijn huidige coureurs staat: George Russell en Andrea Kimi Antonelli.

Mede door de serieuze zorgen rondom het Red Bull Powertrains-project, zien teams als Mercedes en Aston Martin de kansen schoon om op de handtekening van de Red Bull-coureur te jagen. In het kader daarvan kwam er vorige week een bijzonder gerucht de wereld in. De formatie uit Silverstone zou namelijk al sponsoren hebben verteld dat de Nederlander zich bij het team voegt en zou naar verluidt maar liefst het duizelingwekkende bedrag van één miljard pond overhebben om de viervoudig kampioen te verleiden. Het wilde gerucht deed een hoop stof opwaaien maar de claims 'werden stellig ontkend door het team van Aston Martin'.

Geen verandering

Wolff maakt al duidelijk dat Mercedes niet in de markt is voor Verstappen en geen plannen heeft om het team te wijzigen. "De geruchten over silly season begonnen al vroeg", vertelde Toto Wolff aan Sky Sports Duitsland. "Maar we hebben vertrouwen in de beslissingen die we hebben genomen en in onze twee coureurs. Er is geen reden om iets te veranderen", zo verklaart hij. Ook over Russell is de Oostenrijker lovend: "Hij doet het geweldig als teamleider. Hij presteert fantastisch, dus er is niets veranderd." De deur voor Verstappen is op dit moment dan ook gesloten: "Dat is op dit moment niet het geval."

Mercedes gefocust op eigen pad

Hoewel Verstappen algemeen erkend wordt als één van de beste coureurs van dit moment, ligt de focus bij Mercedes dus op de eigen ontwikkeling. "Max is een geweldige coureur, maar we zijn gefocust op ons eigen pad", zo zegt Wolff. Ook benadrukt hij dat hij niet flirt als hij in een goede relatie zit - een uitspraak die zijn vertrouwen in de huidige opstelling onderstreept en waarmee hij gelijk alle geruchten over potentiële veranderingen in de toekomst de kop in weet te drukken.

