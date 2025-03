Max Verstappen (27) kent een moeizaam begin van het Formule 1-seizoen van 2025. Hoewel hij de matige performance van de RB21 nog goed weet te verbloemen, is de klok op de achtergrond wel aan het tikken voor de Nederlander. Volgens Ralf Schumacher hakt Verstappen binnenkort de knoop door en is een coureursruil de meest realistische optie.

De emmer druppelt steeds verder vol voor Verstappen bij Red Bull. De laatste tijd dondert en bliksemt het binnen de Oostenrijkse energiedrankgigant. Van het gedoe rondom teambaas Christian Horner, tot de interne machtsstrijd en de tegenvallende performance. Deze lijn van onrust en matige prestaties lijkt te worden doorgetrokken in 2025, nu de auto wederom niet op het gewenste niveau zit en Liam Lawson al moet vrezen voor zijn ontslag. Verstappen zelf is momenteel het enige lichtpuntje binnen Red Bull op dit moment. De regerend wereldkampioen perst het maximale uit de RB21 en staat daardoor vooralsnog knap op de twee plaats in het WK. Maar hoe lang houdt hij dit nog vol? En wat kan hij volgend jaar verwachten als de nieuwe motorreglementen hun intrede doen? Schumacher denkt dat we snel duidelijkheid krijgen.

Schumacher: Verstappen neemt uiterlijk in mei beslissing over toekomst

In gesprek met Formel1.de geeft Schumacher aan dat we waarschijnlijk niet lang hoeven te wachten op een besluit van Verstappen. De Duitser voorspelt dat de Red Bull-coureur binnen 2 tot 4 races een beslissing neemt; dat zou betekenen dat hij uiterlijk in mei de knoop doorhakt over zijn toekomst. "Ik denk dat Max het team zal verlaten, vooral als er in de komende twee, drie of vier races niets gebeurt. Dan wordt de knoop doorgehakt", zo stelt de oud-coureur. En als die keuze betekent dat Verstappen Red Bull gaat verlaten, dan weet Schumacher ook al wel wat de meest realistische vervolgstap gaat zijn.

Schumacher voorspelt coureursruil tussen Verstappen en Russell

"Dan zien we waarschijnlijk een wissel tussen George Russell en Max, in welke vorm dan ook", zo vervolgt de 49-jarige man uit Hermülheim. "Voor volgend jaar zou ik het bijna kunnen aannemen, want op dit moment is Mercedes waarschijnlijk het enige alternatief voor Max." Of dat ook daadwerkelijk zo is, valt te betwijfelen. Er klinken immers ook geruchten dat Aston Martin klaarstaat om Verstappen binnen te hengelen, mocht hij besluiten te willen vertrekken bij Red Bull.