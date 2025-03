De F1 Grand Prix van China leverde afgelopen zondag een zege op voor Oscar Piastri, die Lando Norris en George Russell achter zich hield. Max Verstappen werd vierde en viel net buiten het podium, maar het slechte nieuws komt vooral door de statistieken die zijn onthuld rondom de race pace in Shanghai.

Piastri bleek niet alleen de race te winnen, hij was ook het snelst qua race pace gedurende de Grand Prix in China. Lewis Hamilton zat er echter niet al te ver vandaan: 0.02 seconden. Dit kwam natuurlijk wel vooral omdat hij tijdens de tweede helft van de race nog via een tweestopper op nieuwe hards reed, terwijl de rest van de top veertien een eenstopper deed. Norris en Russell bleken vervolgens nog wat sneller te zijn dan Verstappen qua race pace, wat op een pijnlijke manier aangeeft hoe Red Bull en Verstappen er momenteel voor lijken te staan. Het trio is wel meer dan 0.2 seconden langzamer dan Piastri was. Charles Leclerc zat op 0.41 seconden van Piastri en kon de top vijf dus niet volgen. De kans was groot geweest dat Hamilton zonder die tweede stop hier ook ergens terecht was gekomen qua tempo.

Artikel gaat verder onder video

Overige grid F1 GP China

Dan naar de rest van de grid. Zelfs met een tweestopper kwam Lawson niet aan het tempo van Esteban Ocon en Alexander Albon (eenstopper). Lawson was 0.83 seconden langzamer per rondje dan Piastri. Hij was daarmee net iets sneller dan Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Oliver Bearman. Vervolgens is er een gat naar Pierre Gasly, waarna de langzaamste groep volgt: Lance Stroll, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto en Jack Doohan. Nico Hülkenberg was van alle coureurs de langzaamste zondag.

RACE PACE PER TEAM



Fastest one-stopper:

1)🟠McL/PIA

2)🟢Merc/RUS +0.22s/lap

3)🔵RBR/VER +0.26

4)🔴Ferrari/LEC +0.41 (damage)

5)⚪️Haas/OCO +0.79



McL was unbeatable: PIA was still quicker than HAM despite using one less set of tyres! HAM's pace at the end was not enough to… pic.twitter.com/8KgBKpq8o4 — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) March 23, 2025

