GPFans lanceert eigen podcast 'Raceteam': luister hier de allereerste aflevering!

GPFans wil de bezoekers natuurlijk op alle mogelijke manieren bedienen met de allerbeste Formule 1-content en anno 2025 kan er dan vanzelfsprekend een podcast niet in het media-arsenaal ontbreken. Trots wordt daarom GPFans Raceteam gepresenteerd en de allereerste aflevering valt nu te beluisteren.

In Raceteam nemen we je iedere maandag rond de klok van 7 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier. Even kort: waarom heet het Raceteam? Simpel: elke aflevering zit hier ander duo aan tafel. De presentatie zal gedaan worden door een bekende stem van je op dit kanaal, maar ook de redacteuren van GPFans – de mensen achter de schermen – delen hier hun inzichten over de laatste Grand Prix. Vandaag hoor je Brian van Hinthum en presentator Sebastiaan Kissing en vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van China én de veelbewogen nasleep van die race.

Artikel gaat verder onder video

Aflevering één

De Grand Prix van China werd na een niet al te groot spektakelstuk gewonnen door Oscar Piastri, maar de nasleep van de race was des te interessanter. Zo werden beide Ferrari-coureurs samen met Pierre Gasly gediskwalificeerd om verschillende redenen. Ook gaat het in de podcast natuurlijk uitgebreid over de zwaar onder vuur liggende Liam Lawson en het veelbesproken Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen. Wat is de huidige stand van zaken en wat moet er gebeuren binnen het Oostenrijkse team? Dat en nog veel meer wordt behandeld in de eerste editie van GPFans Raceteam, die hieronder te bekijken en beluisteren is.

