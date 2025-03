Max Verstappen heeft dit weekend de vierde plaats gepakt tijdens de Grand Prix van China in een race die verre van goed verliep. Een interview tijdens het weekend met Viaplay liep echter nog een stuk stroever. Het leverde een hilarisch en kostelijk moment op met de viervoudig wereldkampioen.

Dit weekend was het tijd voor alweer de tweede Grand Prix van het seizoen, waarin Verstappen beslag wist te leggen op de vierde plek, mogelijk het maximaal haalbare voor de staat waarin de RB21 momenteel verkeert. Het lijkt uiterst lastig om de wagen te besturen en bovendien begon Verstappen verre van lekker aan de race met een niet al te beste start. Ook de eerste stint op de mediums ging niet helemaal lekker. Uiteindelijk wist hij met een sterk slot van de race en een goede stint op hard toch nog de vierde plek te realiseren.

Artikel gaat verder onder video

Derde been

Kortom: helemaal lekker ging het allemaal dit weekend niet. Ook in een interview met Viaplay ging het allemaal niet van een leien dakje. Verstappen kon niet lekker zitten en deed zijn beklag tegenover verslaggever Chiel van Koldenhoven: 'Ik zit niet zo lekker, kijk eens even", moppert de Nederlander. Vervolgens slaat het gesprek alweer snel om naar een potje grappen en grollen: Van Koldenhoven merkt op dat het tweetal een groot probleem heeft als de ondersteunende stang doorbuigt: "Ik denk dat als je hierin valt, dat je misschien een derde been krijgt", stelt Verstappen over het niet zo fris ogende water. Van Koldenhoven is wel benieuwd wat voor ongedierte er allemaal in zwemt: "Dat wil ik eigenlijk niet meemaken", besluit de Red Bull-rijder.

Gerelateerd