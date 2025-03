Er worden mogelijk drie auto's gediskwalificeerd na de F1 Grand Prix van China. De technische afdeling van de FIA ontdekte eerder al dat de auto's van Pierre Gasly en Charles Leclerc te licht waren. De uitslag kan verder op de schop gaan, want ook Lewis Hamilton zou met een illegale auto hebben gereden.

Hamilton begon als vijfde op het Shanghai International Circuit en haalde direct Max Verstappen in om zo op te schuiven naar de vierde positie. Achter hem reed Charles Leclerc de voorvleugel stuk op zijn achterwiel. Ondanks dat de Monegask een endplate miste, was hij wel sneller dan Hamilton en op een gegeven moment stelde de zevenvoudig wereldkampioen voor om van positie te wisselen. Hij verloor nog een plekje aan Verstappen door een tweestopper in plaats van een éénstopper te doen en dus zag Hamilton als zesde het zwart-witgeblokt.

Skid blocks

Jo Bauer heeft aan de stewards doorgegeven dat de auto's van Gasly en Leclerc een kilo te licht waren, maar de technische afdeling van de internationale autosportbond heeft nu ook ontdekt dat de Ferrari van Hamilton niet voldeed aan de regels. De zogeheten skid blocks van de vloer zouden te veel weggesleten zijn en dat is in overtreding van artikel 3.5.9.e van het technisch reglement. Rondrijden met een illegale auto resulteert vrijwel altijd in een diskwalificatie. Hamilton moet zich om 12:15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards.

