Christian Horner ziet Max Verstappen harder dan ooit werken om het team te helpen meer performance voor de auto te vinden, iets wat de viervoudig wereldkampioen volgens de Red Bull Racing-teambaas ook erg leuk lijkt te vinden.

Red Bull Racing heeft werk voor handen. De RB21 is momenteel niet goed genoeg om te vechten voor overwinningen, en moet het afleggen tegen een aantal van de andere topteams. Max Verstappen wist in China de vierde plaats uit het vuur te slepen, waar teammaat Liam Lawson als vijftiende over de streep kwam. De Nederlander staat na twee races tweede in het wereldkampioenschap, acht punten achter Lando Norris. Volgens Christian Horner is dat prima schadebeperking.

Alles ligt nog open volgens Horner

"Alles ligt nog open. Als afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, is het dat je zo sterk kan starten als je wil, het gaat erom hoe je eindigt", doelt hij bij Sky Sports op het verloren constructeurskampioenschap van Red Bull Racing afgelopen jaar. "We hebben geweldige mensen in ons team, en iedereen binnen het bedrijf weet dat we snelheid moeten vinden. We hebben de middelen en de mensen om dat te doen, maar we moeten het ontcijferen."

Verstappen werkt harder dan ooit

De teambaas vervolgt: "We hebben vandaag hele waardevolle data verzameld. Max werd harder dan ik ooit heb gezien. Hij is meer betrokken bij de ontwikkeling dan ik ooit heb gezien en hij lijkt dat aspect leuk te vinden. Hij raakt niet gestrest. Zoals iedere coureur is hij ongeduldig voor meer performance, maar hij werkt met de engineers om het op te lossen. Dat is de enige manier waarop je collectief performance kan vinden."

