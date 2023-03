Remy Ramjiawan

Nyck de Vries is inmiddels ook gearriveerd in Melbourne en de AlphaTauri-coureur wijst naar broodnodige updates die dit weekend zullen worden gebruikt. Na twee P14's in de afgelopen races voor De Vries en tweemaal een P11 voor Yuki Tsunoda, hoopt de renstal een stap naar voren te gaan zetten.

Het lijkt binnen de renstal uit Faenza toch wel te rommelen. Teambaas Franz Tost gaf eerder al aan dat hij de engineers niet volledig vertrouwt, aangezien de updates niet allemaal blijken te werken. Daarnaast hangen er ook geruchten over een eventuele verkoop van het team in de lucht. Desondanks staat dit weekend de Grand Prix van Australië op het programma en De Vries hoopt dat het team beter voor de dag komt dan tijdens de eerste twee wedstrijden.

Bewegend doel

In het persbericht van AlphaTauri vertelt De Vries: "We zullen in Australië wat updates krijgen, maar het is onmogelijk om te zeggen welk effect dat zal hebben, want andere teams zijn ook aan het pushen en ontwikkelen, dus het zal een continu proces zijn dat ons hopelijk in staat zal stellen om wat competitiever te zijn in het middenveld." Toch zit ook de concurrentie niet stil en dus wordt de eerste krachtmeting de kwalificatie die zaterdagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd zal starten. "Totdat de kwalificatie start, zullen we het niet weten. Uiteraard is er altijd wel wat te optimaliseren met de auto zoals hij nu is, maar het is ook een bewegend doel. Als je prestaties aan de auto toevoegt, moeten we misschien opnieuw beoordelen of nadenken over hoe we de beste prestaties eruit halen", zo wijst De Vries naar het zoeken naar de juiste balans.

Agressiever zijn

Op het Jeddah Corniche Circuit kwam De Vries voor de tweede keer als veertiende over de streep en daar is de Nederlander toch niet tevreden mee. "Na de race was ik kritisch over mijn eigen prestaties en ik meende wat ik zei - ik denk dat ik me in die scenario's moet verbeteren. Bij de start en de herstart had ik iets agressiever moeten zijn, terwijl het einde van mijn race erg sterk was. Natuurlijk kun je een miljoen excuses vinden in je eigen verdediging, maar ik kijk naar mezelf en ik heb het gevoel dat we vooruitgang boeken", aldus een tot op het bot gemotiveerde De Vries.