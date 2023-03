Remy Ramjiawan

Woensdag 29 maart 2023 09:33

Het Grand Prix-weekend in Australië komt langzaam maar zeker op gang. Het schema voor de persconferentie is bekend geworden en Max Verstappen zal bij de eerste vijf coureurs zitten die de pers te woord zal staan, Nyck de Vries zit in de tweede groep.

Aangezien de koningsklasse dit weekend in Australië zit, zijn de tijden van de persconferentie ook iets anders dan normaal. Om 05:30 uur Nederlandse tijd zal de eerste groep aanschuiven. Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Oscar Piastri en Max Verstappen zijn de eerste coureurs die de vragen van de pers mogen beantwoorden. Een klein half uurtje later, om 06:05 uur, zal de tweede groep de perszaal binnenlopen. Die bestaat uit Nyck de Vries, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, George Russell en Logan Sargeant.

TV-pen

De coureurs die niet bij de persconferentie aanwezig zijn, staan in de zogeheten TV-pen en daar kan de verzamelde media de nodige vragen stellen. Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Lando Norris en Sergio Perez zullen om 05:30 uur in de TV-pen te vinden zijn. Om 06:05 uur zal dan de tweede groep de eerste vijf coureurs aflossen. Die tweede groep bestaat uit: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lance Stroll, Lewis Hamilton en Alexander Albon.