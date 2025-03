Christian Horner is ondanks de teleurstellende performance van Red Bull Racing zeer tevreden met het optreden van Max Verstappen in de Grand Prix van China.

Max Verstappen ving de race op het Shanghai International Circuit aan vanaf de vierde plaats, maar viel al snel terug naar P6. De Nederlander kon het tempo van de heren voor zich lange tijd niet matchen, maar in de laatste fase van de race kwam zijn Red Bull toch ineens een beetje tot leven. Door een verkeerde strategie van Hamilton schoof Verstappen door naar P5, en wist hij met nog een aantal ronden te gaan op erg indrukwekkende wijze buitenom aan Charles Leclerc voorbij te gaan voor de vierde stek.

Inhaalactie op Leclerc

"Het was een geweldige race van Max, ook de inhaalactie op Charles", vertelt teambaas Christian Horner na afloop tegenover de camera van Viaplay. "We kwamen snelheid te kort op het rechte stuk. We lagen vier tienden achter, ook met de DRS open. Die Ferrari was écht snel op het rechte stuk. Het was een schaakspel en Max zette een geweldige actie in. We hebben genoeg waar we naar moeten kijken."

Werk aan de winkel voor Red Bull Racing

Horner vervolgt: "In de eerste stint hebben we veel te veel weggegeven. We moeten gaan begrijpen waar we daar werden gelimiteerd. In de tweede helft van de tweede stint waren we veel competitiever, maar toen hadden we al te veel grond opgegeven. Veel lessen, we weten waar we moeten verbeteren. We hebben twaalf punten weten te verzamelen. We staan aan het eind van de eerste twee races maar acht punten achter Norris, maar er is werk aan de winkel."

