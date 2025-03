LIVE | Grand Prix van China: wat kan Max Verstappen vanaf de vierde plaats?

Piastri heeft nog altijd een gat van 3,3 seconden naar Norris. Norris krijgt over zijn boordradio te horen dat hij in deze fase van de race zijn hoofd koel moet houden, en dan aan het eind nog een kans zal krijgen. Leclerc heeft in zijn jacht op Russell een foutje gemaakt en schoot zojuist even rechtdoor, waardoor het gat nu op 2,7 seconden ligt. We horen ook over de boordradio's dat er een hele kleine kans op regen is.