Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van China

Zondag staat de Grand Prix van China om 08:00 uur op het programma en het belooft opnieuw een hele spannende race te worden. Oscar Piastri start de race vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Hoe ziet de rest van de startopstelling eruit?

De Grand Prix van China belooft op zondag opnieuw een heerlijk spektakelstuk te worden met een veelbelovende startopstelling na de spannende kwalificatie op zaterdag. Zoals gezegd was het Piastri die zijn allereerste pole position in de Formule 1 wist te pakken, terwijl Russell knap beide McLarens wist te splitten. Het betekent dus dat Lando Norris vanaf P3 zal beginnen, terwijl Max Verstappen zijn lastig te besturen Red Bull toch nog op P4 wist te posteren. Achter de viervoudig wereldkampioen vinden we beide Ferrari-rijders: Lewis Hamilton voor Charles Leclerc.

Lawson laatste

Isack Hadjar, Andrea KImi Antonelli, Yuki Tsunoda en Alex Albon completeren vervolgens de top tien. In het restant van de grid vinden we onder meer beide Haas-wagens en de Alpines en voor Red Bull jammerlijk ook Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is verre van lekker begonnen aan zijn Milton Keynes-avontuur en komt nog totaal niet uit de verf. Ook op zaterdag zakte hij weer door het ijs, wat betekent dat hij vanaf de allerlaatste plek moet gaan jagen op mogelijk tóch nog een finish in de punten.

